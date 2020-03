Burioni: il caldo potrebbe aiutare a rallentare il contagio da coronavirus

Il famoso virologo Roberto Burioni sottolinea come il caldo sia un vero e proprio ostacolo per il Coronavirus. L’esperto sottolinea come non tutti i virus si trasmettono nello stesso modo. Se prendiamo in considerazione la banalissima influenza, possiamo notare che essa si trasmette (nella nostra area geografica) nei mesi di Gennaio,Febbraio e Marzo.

Ancora non è chiarissimo, da un punto di vista scientifico il motivo di tutto ciò. Quello che a noi interessa sottolineare però (come Burioni dice) è che i virus non si trasmettono nella stessa maniera. Il Coronavirus è estremamente semplice da trasmettere, basti pensare che in meno di un mese è giunto dalla Cina fino a noi.

Come limitare la diffusione del virus?

La limitazione della diffusione del virus dipende molto dalle nostre abitudini. È fondamentale, per evitare una vera e proprio epidemia di massa, evitare al minimo i contatti personali. Questa ovviamente non è una richiesta “semplice” al giorno d’oggi infatti si hanno moltissimi contatti (anche fisici) ogni giorno. Si pensi a chi prende un pullman affollata o una metropolitana. Un altro aspetto importante è il caldo, è consigliabile infatti ingerire alimenti e bevande calde. Le alte temperature infatti sono altamente deleterie per i virus.

Con l’avvicinarsi dei mesi caldi, è possibile ipotizzare una riduzione della diffusione del Coronavirus?

Si, Il motivo è semplice. Il virus viene trasmesso attraverso le goccioline di saliva, l’aumento della temperatura determina una evaporazione più veloce di queste ultime. Ovviamente questa è un’ipotesi basata su un ragionamento logico, sarà il futuro a dirci se sia o meno così. Prima dell’arrivo del caldo, e di un vaccino che possa neutralizzare il virus, occorre una collaborazione di massa. Tutti i cittadini devono collaborare nella lotta comune della limitazione alla diffusione del virus.