Coronavirus: scoperto meccanismo genetico. Vaccino in arrivo per Gennaio?

Un team di ricercatori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, guidato da Massimo Ciccozzi ha ricostruito la mutazione genetica che ha consentito al coronavirus di passare dagli animali all’uomo.

Uno dei fautori della ricerca è il salernitano Domenico Benvenuto, studente del VI anno di medicina che ha fatto parlare di sé ancor prima di indossare la tanto ambita corona di alloro, che presumibilmente arriverà in estate.

Ecco come è avvenuto il salto di specie

La ricerca ha scoperto che a trasmettere il coronavirus è stato il pipistrello, e non ci sono stati ospiti intermedi. È stato, presumibilmente, il wet market di Wuhan, dove si vendono animali vivi, ad aver fatto scaturire l’emergenza e la diffusione del virus. Sarebbe entrato in circolo nell’uomo passando tramite il sangue dopo la macellazione degli animali vivi.

«In certi luoghi non c’è la corrente elettrica, non ci sono frigoriferi. Per questo gli animali devono essere venduti vivi. E poi vengono macellati. In questo modo le mani si imbrattano di sangue. Quindi, probabilmente questo virus è passato all’uomo tramite il sangue e poi è andato in circolo. Ha riconosciuto le cellule con il recettore, come una serratura, è entrato e ha innescato l’epidemia: questa è l’ipotesi».

La trasmissione, successivamente, sarebbe avvenuta attraverso i fluidi corporei e per via respiratoria proprio come la classica influenza di stagione. Il salto di specie, inoltre, sarebbe avvenuto prima di Natale. Infatti, il coronavirus è un virus animale che prova a mutare fin quando riesce ad effettuare il salto di specie.

Quando arriverà il vaccino

La preoccupazione al momento è cercare di porre un freno a questa epidemia prima che continui a mutare, ed evitare che le persone vengano infettate. Inoltre ha sottolineato che il nostro Paese è il primo al mondo per numero di contagi, il motivo è semplice “noi abbiamo messo in piedi un sistema di sorveglianza per cercare i casi. E li abbiamo trovati. Siamo stati molto bravi. Li abbiamo trovati e abbiamo isolato i cluster epidemici“

Per quanto concerne i vaccini, invece, Ciccozzi ha dichiarato che Anthony Fauci, uno dei più grossi immunologi al mondo, sta lavorando a un vaccino. A fine aprile ci saranno i primi test sull’uomo, su una ventina di volontari sani, per poi immetterlo in commercio a fine gennaio del prossimo anno.