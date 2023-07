Calciomercato: Danso al Napoli, rinnovo Dybala

Kevin Danso del Lens vuole il Napoli e le voci sul rinnovo di Dybala si fanno insistenti.

Calciomercato: cosa succede in casa Napoli?

Il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe raggiunto l’accordo con il difensore austriaco Kevin Danso, 24enne del Lens. La proposta degli azzurri consiste in un contratto da 3 milioni a stagione fino al 2027. Danso avrebbe già accettato, tocca ora trattare col Lens. La prima proposta è di 22 milioni, ma il club francese ne chiede 30. Le trattative sono in corso e cresce la fiducia con il passare del tempo.

Il giovane difensore si è formato calcisticamente in Inghilterra, ha esordito nel calcio professionistico in Germania e si è consacrato in Francia. Per il Napoli è lui il sostituto di Kim.

Dybala verso il rinnovo

La clausola rescissoria che permetterebbe a Dybala di liberarsi, a patto di firmare per una squadra non italiana, scade il 31 luglio. Le proposte ci sono: dall’Arabia Saudita, dal Chelsea e dall’Inter, ma il giocatore non ha mai flirtato con nessuno.

Ad oggi il calciatore mantiene uno stretto riserbo e il suo silenzio può essere interpretato in maniera ambigua. La Roma sa che non può perdere il suo attaccante più importante in questo momento e di certo farà tutto il possibile per trattenerlo. È impensabile cominciare il campionato senza una certezza nel reparto offensivo.