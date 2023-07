Calciomercato: Kilman al Napoli, Pulisic al Milan

Tra le ultime novità di calciomercato c’è l’arrivo di Kilman al Napoli, quello di Pulisic al Milan e il trasferimento di Milinkovic in Arabia.

Calciomercato: gli ultimi trasferimenti

Era in odore di trasferimento e ora c’è l’ufficialità: Sergej Milinkovic è un nuovo calciatore dell’Al Hilal. Il club arabo, tramite un video sui profili social, ha ufficializzato il passaggio del calciatore. Alla Lazio vanno 40 milioni, al calciatore 20 più bonus netti a stagione.

Anche Cancelo potrebbe presto volare in Arabia. Anche il Barcellona è sempre interessato al portoghese e sta provando a convincerlo ad accettare il trasferimento in Liga. La decisione sarà dunque di Cancelo, chiamato a decidere sul suo futuro nelle prossime ore.

Tornando per un attimo in casa nostra, Samir Handanovic ha lasciato l’Inter. Lo ha reso noto il club nerazzurro con un comunicato in cui saluta il portiere sloveno dopo 11 stagioni.

Kilman al Napoli e Pulisic al Milan

Il Napoli ha trovato l’accordo per il difensore del Wolverhampton Maximilian Kilman. Quinquennale da 2.7 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore i partenopei potrebbero presentare un’offerta al club inglese vicina ai 30 milioni.

Sulla sponda rossonera è atterrato Pulisic. Per lui oggi in programma visite mediche. Per il laterale americano pronto un contratto sino al 2027. Il Chelsea avrà 20 milioni.