Camminare e dimagrire: i trucchi per perdere peso

La dieta non legata ad un’attività fisica può non avere i suoi effetti, o più che altro può limitare la perdita di peso in un tempo maggiormente prolungato. E’ per queste ragioni che molti esperti consigliano, la dove non è possibile impegnarsi in uno sport specifico, di camminare costantemente tutti i giorni. Una camminata quotidiana non solo è salutare per il fisico ma ha anche effetti positivi per la mente.

I trucchi per dimagrire con la camminata

Per far si che la camminata produca anche un maggior dispendio di calorie favorendo in tal modo la perdita di peso è opportuno seguire alcuni specifici accorgimenti.

I consigli di base sono quelli che riguardano tempi e modi della passeggiata scelta. In primo luogo è opportuno darsi un obiettivo pre-fissando a 10 mila passi il numero quotidiano di camminata da eseguire, poi effettuare dei cambiamenti nei ritmi dei passi.

Camminata di 40 minuti

Occorre camminare i primi 5 minuti piano, il tempo di riscaldarsi poi accelerare per 15 minuti, fare un’altra pausa di circa 5 minuti e infine intensificare il passo per la seconda volta per altri 15 minuti. Un ritmo che apparentemente sembra essere faticoso ma che invece è salutare e apporta notevoli benefici. Alla cadenza del passo è opportuno anche regolare il respiro che dovrà essere costante su alcuni valori individuali e mai essere affonnoso.

Camminata veloce e stretching connubio perfetto

E’ importante a fine allenamento combinare alla camminata veloce alcuni esercizi di stretching, ideali per far ossigenare e elasticizzare i muscoli impegnati nell’attività fisica. Ovviamente si può camminare in modo rilassante ascoltando musica, scegliendo dei percorsi di montagna ma anche di città, o in compagnia l’importante è rispettare le regole sopra citate. Dimagrire camminando è possibile: è rilassante, divertente e anche benefico per l’equilibrio psico-fisico.