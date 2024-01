Cannelloni veloci con ricotta in friggitrice ad aria

I cannelloni di ricotta sono un piatto tradizionale della cucina italiana, ma questa ricetta aggiunge un tocco moderno grazie all’uso della friggitrice ad aria. Questa tecnica conferisce una croccantezza unica ai cannelloni, mantenendo al contempo la cremosità e il sapore ricco del ripieno di carne e mozzarella.

Ingredienti cannelloni veloci di ricotta in friggitrice ad aria

250 g di lasagne fresche sfoglia sottile

250 g di ricotta

1/2 scalogno

Olio extra vergine d’oliva

Sale

Pepe

2 cucchiaini di burro

150 g di carne macinata

150 g di mozzarella

250 g di besciamella pronta oppure prova questa

Formaggio grattugiato

Procedimento

Mescolate la carne macinata con lo scalogno tritato finemente e cuocetela in una friggitrice ad aria a 180 gradi per 5 minuti, assicurandovi che sia ben cotta. Trasferite il composto in una ciotola e lasciate raffreddare.

Aggiungete alla carne macinata la ricotta, sale, pepe e la mozzarella a dadini.

Farcite ogni sfoglia di lasagna con il composto e arrotolate per formare i cannelloni. Potete inserirli interi oppure dividerli in due.

In una teglia pulita, inserite dei tocchetti di burro, aggiungete la besciamella e adagiate sopra i cannelloni. Ricoprite con altra besciamella.

Aggiungete formaggio grattugiato e un tocco di olio spray sulla superficie, questo è il mio trucco per creare una crosticina deliziosa.

Cottura

Cuocete in friggitrice ad aria a 180 gradi per circa 15/20 minuti, fino a quando i cannelloni avranno una crosticina dorata.

Consigli

Con queste dosi, potrete preparare due teglie di cannelloni.

Potete sostituire la mozzarella con la provola affumicata.