Cannoli salati in friggitrice ad aria, con foto passo passo

I cannoli salati in friggitrice ad aria sono una chiara ispirazione tratta dai classici dolci siciliani, e possono essere farciti con una varietà di ingredienti salati per creare un antipasto o uno snack delizioso. In questa ricetta, verrà utilizzato un involucro di pasta fatta in casa, farcito con una spuma di prosciutto cotto e formaggio spalmabile, una vera delizia.

Ringraziamento speciale a Silvia Ticchioni che ha pubblicato questo capolavoro sulla nostra pagina Facebook permettendoci di condividerlo a tutti quanti.

Ingredienti cannoli salati in friggitrice ad aria

250 g di farina 00

15 g di burro

20 g di zucchero

120 ml di vino rosso

un pizzico di sale

olio per friggitrice ad aria

100 g di prosciutto cotto

100 g di formaggio spalmabile

30 ml di panna liquida da cucina

granella di pistacchio

Procedimento

In una ciotola, unite la farina, il burro morbido, lo zucchero, il vino rosso e il sale e mescolate gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Coprite quindi l’impasto con un canovaccio e fate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Passato questo tempo recuperate l’impasto e, sulla spianatoia infarinata, stendente e ricavate dei cerchi di 10 cm di diametro con l’aiuto di un coppapasta. Spruzzate con un po’ di olio per friggitrice ad aria le forme di alluminio per cannoli e avvolgete la pasta intorno a esse, sigillando bene in alto con acqua o albume.

Mentre i cannoli salati cuociono come descritto nel paragrafo successivo, preparate la spuma di prosciutto cotto, frullandolo insieme al formaggio spalmabile e la panna liquida fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.

Cottura

Cuocete in friggitrice ad aria i cannoli salati in friggitrice a 200°C per 10 minuti, controllando la cottura. Le tempistiche difatti, potrebbero variare da una friggitrice ad un’altra anche se di poco.

Quando i cannoli saranno pronti, lasciateli raffreddare leggermente, quindi toglieteli dalle forme di alluminio. Farcite i cannoli con la spuma di prosciutto cotto e servite immediatamente. Aggiungete della granella di pistacchio.

Consigli

I cannoli salati possono essere conservati in frigorifero per qualche ora, ma si consiglia di farcirli solo poco prima di servirli per mantenere la croccantezza dell’involucro.

Si possono anche utilizzare altre farciture salate come paté di olive, formaggio cremoso con erbe aromatiche, salumi come la mortadella o verdure grigliate. Questi cannoli sono perfetti per un aperitivo sfizioso o un antipasto originale.