Capcom Showcase: grandi novità in arrivo

Il Capcom Showcase, tenutosi tra il 12 e il 13 giugno, ha presentato novità succulente per gli appassionati della casa giapponese.

Capcom Showcase: quali novità ci attendono?

Tra le novità più succulente di questo Capcom Showcase troviamo di certo un nuovo trailer di Pragmata, il primo con del vero gameplay. Nel video diffuso dalla casa giapponese possiamo ammirare le ambientazioni futuristiche del gioco, che si presenta come uno shooter in terza persona. Nel divertente video vediamo l’eroina del gioco scrivere su un foglio che la data d’uscita del titolo Capcom è posticipata a data da destinarsi. La casa giapponese vuole offrire la miglior esperienza possibile ai videogiocatori e per farlo avrà bisogno di ulteriore tempo. C’è stato poi il tanto atteso trailer di Dragon’s Dogma 2 presentato da Hideaki Itsuno e il secondo open beta test di Exoprimal.

Dragon’s Dogma 2

Il director Hideaki Itsuno ha spiegato nel trailer di Dragon’s Dogma 2 alcune particolarità del gioco, come il sistema di combattimento, un alternarsi di arma bianca e attacchi di magia. La mappa del gioco sarà quattro volte più grande del primo titolo, con più nemici ed eventi da svelare. È stata anche la volta del secondo open beta test di Exoprimal. Il titolo, uno shooter in terza persona, mostrava le missioni cooperative per 10 giocatori e la modalità di gioco principale chiamata Dino Survival.