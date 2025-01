Captain America: Brave New World. Dal 12 Febbraio al cinema

Captain America: Brave New World è tra le novità più attese dai fan del Marvel Cinematic Universe di tutto il mondo. Il film è il quarto film dedicato a Captain America ed è in arrivo il 12 febbraio nelle sale italiane. Il nuovo capitolo porta avanti le vicende di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, che torna come nuovo Captain America e sarà affiancato da un altro grandissimo attore che entra a far parte del MCU: Harrison Ford nei panni di Thaddeus E. “Thunderbolt” Ross.

Diretto da Julius Onah

Prodotto da Kevin Feige, Nate Moore

Cast

Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Harrison Ford

“Captain America: Brave New World” promette di offrire un mix di azione, politica e sviluppo del personaggio, con alcune preoccupazioni riguardo alla sua efficacia narrativa, ma anche con grande aspettativa per il cambiamento che potrebbe portare nell’MCU.

Quarto film della serie di Captain America nell’MCU è il primo con Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, come nuovo Captain America.

Trama e Tono:

Il film segue Sam Wilson dopo gli eventi di “The Falcon and the Winter Soldier”, dove incontra il neoeletto presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford, e si ritrova al centro di un incidente internazionale. Il tono è descritto come un “thriller d’azione con i piedi per terra” che ricorda “Captain America: The Winter Soldier” per la sua struttura politica e senza l’uso di alieni, puntando su complotti globali e azione radicata nella realtà.