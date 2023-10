Carglass offerte di lavoro: come entrare nella famosa azienda che ripara i vetri delle auto

Chi non ha mai sentito la celebre sigla ‘Carglass ripara, Carglass sostituisce‘ in radio o in televisione?

È l’inconfondibile jingle di Carglass Italia, una rinomata azienda specializzata nella riparazione e sostituzione dei vetri auto danneggiati in seguito a incidenti o collisioni. Fondata negli anni Ottanta attraverso una joint venture, l’azienda ha da allora stabilito una presenza consolidata con 170 centri diretti e 40 partner distribuiti in tutto il Paese. Attualmente, Carglass è in cerca di nuovo personale per le sue strutture e ha diverse opportunità di lavoro disponibili.

27 offerte di lavoro attive

Carglass, si legge nella pagina lavora con noi Belron, lavora in 40 paesi e 6 sei continenti. Apre le porte a giovani laureati e neo diplomati, persone alla ricerca del primo impiego che vogliono affrontare uno stage per essere poi assunte. Attualmente ci sono ben 27 offerte di lavoro attive.

Professioni richieste da Carglass tra sedi centrali e periferiche

Carglass sta attualmente cercando personale in diverse sedi in Italia, tra cui Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia Romagna. Le opportunità comprendono posizioni nei centri Carglass e nella sede di Milano.

Nel caso dei centri Carglass, stanno cercando Tecnici Installatori con diplomi tecnici e patente di guida, Responsabili Punto Vendita – Cluster Manager con esperienza, e altre figure professionali.

Per la sede di Milano, i reclutatori stanno cercando Assistente Clienti Remote Centre, Business Analyst, Stagisti in Data Analysis e Risorse Umane, HR Recruiter in Stage, e Stagisti in Ufficio Acquisti.

Inoltre, Carglass apre selezioni periodiche per altre posizioni come Responsabili di Carrozzeria e Tecnici di Carrozzeria Junior. Carglass investe nella formazione dei suoi dipendenti, offrendo corsi mirati ai Tecnici Installatori e agli Operatori Call Center, oltre a una biblioteca virtuale con oltre 250 corsi su diverse tematiche.

Come candidarsi

Prepara un curriculum di alta qualità per il tuo obiettivo professionale e invialo con una candidatura diretta o tramite il modulo online nelle offerte di lavoro Carglass. Se il tuo ruolo ideale non è presente, visita regolarmente la sezione “Lavora con noi” o effettua una candidatura spontanea.