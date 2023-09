Carlos arriverà nelle sale solo il 25, 26 e 27 settembre

Arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con un evento esclusivo CARLOS, il documentario diretto dal regista Rudy Valdez dedicato al leggendario chitarrista e icona mondiale Carlos Santana. L’appuntamento celebra la vita e la storia di una delle più grandi icone della musica, vincitore di 10 Grammy, e arriverà nelle sale solo il 25, 26 e 27 settembre con “CARLOS: IL VIAGGIO DI SANTANA. ANTEPRIMA MONDIALE”. Le proiezioni saranno arricchite da uno speciale contenuto introduttivo che vedrà la partecipazione dello stesso Santana e del regista Valdez, già vincitore di due Emmy (The Sentence, We Are: The Brooklyn Saints).

Presentato in anteprima all’ultimo

Tribeca Festival, CARLOS raccoglie nuove interviste a Santana e alla sua famiglia, filmati d’archivio mai visti prima, tra cui video casalinghi registrati dallo stesso artista, filmati di concerti, scene di backstage, interviste con luminari dell’industria musicale e collaboratori, tra cui Clive Davis e Rob Thomas.

L’evento è presentato in tutto il mondo da Trafalgar Releasing e Sony Pictures Classics e distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Digital (elenco sale a breve su carlosfilm.com e nexodigital.it).

Leggenda musicale da 50 anni e vincitore di 10 Grammy, Santana continua a essere uno degli artisti più importanti del mondo, capace di fondere jazz, blues e musica Mariachi con la spiritualità del rock n’ roll, mostrando il senso di connessione e il legame primordiale tra la musica e le nostre emozioni più profonde.

Finanziato congiuntamente da

Sony Music Entertainment e Imagine Documentaries, CARLOS è prodotto da Sara Bernstein e Justin Wilkes insieme a Lizz Morhaim e prodotto esecutivamente dai produttori Premio Oscar Brian Grazer e Ron Howard per Imagine Documentaries. Tra i produttori anche Leopoldo Gout, Ashley Kahn e Sam Pollard.

Meredith Kaulfers è co-produttore esecutivo per Imagine Documentaries e Michael Vrionis produttore esecutivo. Tom Mackay e Richard Story sono produttori esecutivi per Sony Music Entertainment.

CARLOS è distribuito in Italia in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Virgin Radio, MYmovies.it e con Sony Music e Live Nation.

Carlos SantanaThe Sentient Tour 2013Ippodromo del Galoppo, Milano26 luglio 2013This image is copyright © Roberto Finizio. All right reserved. This photo must not be used under ANY circumstances without written consent. for info and photos visit my website www.robertofinizio.itQuesta immagine è protetta da copyright © Roberto Finizio. Tutti i diritti sono riservati. L’immagine non deve essere utilizzata in nessun caso senza autorizzazione scritta dell’autore. per info e materiale fotografico visita il mio sito www.robertofinizio.it

Carlos Santana

Per oltre cinque decenni – dagli esordi col suo gruppo afro-latino-blues-rock fusion di San Francisco che si chiamava appunto “Santana”, Carlos è stato la forza visionaria dietro un’arte che trascende i generi musicali e i confini generazionali, culturali e geografici.

Tra i tanti riconoscimenti, è stato citato da Rolling Stone al 15° posto nella lista dei “100 più grandi chitarristi di tutti i tempi”; la sua band assieme ai ai Rolling Stones è la sola ad avere un album che ha raggiunto la Top 10 in ogni decennio dagli anni Sessanta.

Per informazioni e dettagli: santana.com

Trafalgar Releasing

Trafalgar Releasing, leader mondiale nella distribuzione di cinema per eventi, sfrutta la potenza del cinema per riunire i fan in più di 13.000 località in 132 paesi del mondo. Filiale di Trafalgar Entertainment, Trafalgar Releasing opera in tutto il mondo e si occupa della produzione, dell’acquisizione, del marketing e della distribuzione di contenuti dal vivo o preregistrati nelle sale cinematografiche, sotto la guida di un team internazionale di specialisti.

Con concerti dal vivo, documentari musicali, opere liriche di livello mondiale, teatro pluripremiato e molto altro di nomi di spicco dell’intrattenimento come BTS, Metallica, Oasis, Coldplay, Billie Eilish, George Michael, Twenty One Pilots, la Royal Opera House e altri, Trafalgar Releasing ha ripetutamente infranto i record di incassi nei cinema di eventi, da ultimo con BTS: Yet To Come in Cinemas che ha incassato oltre 53 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Sony Pictures Classics

Michael Barker e Tom Bernard sono co-presidenti di Sony Pictures Classics, una divisione autonoma di Sony Pictures Entertainment che hanno fondato insieme a Marcie Bloom nel gennaio 1992 e che distribuisce, produce e acquisisce film indipendenti da tutto il mondo.

Barker e Bernard hanno distribuito film prestigiosi che hanno vinto 41 Academy Awards® (di cui 37 per Sony Pictures Classics) e ottenuto 186 nomination agli Academy Awards® (160 per Sony Pictures Classics), tra cui le nomination come miglior film per THE FATHER, CALL ME BY YOUR NAME, WHIPLASH, AMOUR, MIDNIGHT IN PARIS, AN EDUCATION, CAPOTE, HOWARDS END e CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON.

Sony Music Entertainment Premium Content

La divisione Premium Content di Sony Music Entertainment (PMI) è uno studio di sviluppo di contenuti a servizio completo che mette in mostra l’eredità globale, le dimensioni e la solida offerta dell’azienda per i migliori talenti creativi di tutto il mondo.

Concepito per offrire ad artisti e creatori opportunità uniche per conquistare un nuovo pubblico globale, il team sviluppa, produce e distribuisce una serie di progetti di alto livello in ambito cinematografico, televisivo, podcasting, videoludico e altro ancora. Attingendo al vasto portafoglio e alle librerie di catalogo di PMI, la divisione promuove idee innovative e collaborazioni tra le società di intrattenimento di Sony per amplificare la visione creativa dei suoi artisti e coinvolgere i fan con contenuti accattivanti in tutti i formati.

Imagine Entertainment

Imagine Entertainment, fondata da Ron Howard e Brian Grazer, è una società di produzione cinematografica e televisiva pluripremiata con una notevole esperienza nella creazione di contenuti acclamati dalla critica e di grande successo di pubblico. Con numerosi progetti di successo al suo attivo, Imagine Entertainment ha costantemente ridefinito i confini della narrazione nell’industria dell’intrattenimento.

Nexo Digital

Pioniere e leader sul mercato mondiale nell’ambito della produzione e della distribuzione di EVENTI AL CINEMA in alta definizione – dai concerti alle mostre d’arte, dai documentari agli spettacoli teatrali, dagli anime agli eventi sportivi, dall’animazione per famiglie alla musica classica – Nexo Digital nasce dalla competenza di oltre 60 anni di esperienza nel settore dell’esercizio e della distribuzione cinematografica. Sin dalla sua fondazione nel 2010 si impegna nella diffusione di eventi di qualità e di valore culturale e sociale, a favore di un modo nuovo di vivere il cinema.