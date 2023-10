Carlotta Mantovan: “Stella ricorda tutto del papà”

Prossima a debuttare come concorrente di Ballando con le stelle Carlotta Mantovan ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera. A 5 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, suo compagno e padre di Stella, Carlotta torna in tv, ha deciso di tornare in pista e lo ha fatto scegliendo Ballando con le stelle, format condotto da Milly Carlucci che era molto legata a Frizzi.

Al Corriere della sera Carlotta ha spiegato che la sua vita da quando Frizzi è morta è stata dedicata alla figlia Stella. Oggi la giovane ha 10 anni, ed è una ragazzina molto serena. Parla spesso del papà e lo ricorda in modo nitido: “Con mia figlia Stella parliamo di Fabrizio tutti i giorni, lei ricorda tutto”. Ha poi spiegato come mai ha deciso d’accettare la proposta di Milly Carlucci:

“Per prima cosa vedere che Stellina, mia figlia, è serena. Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Poi ho sentito tanto, tanto affetto da parte delle persone. In molti mi scrivevano: perché non torni in tv? Questo amore mi ha convinta. E, anzi, voglio davvero ringraziare tutti”.

Carlotta Mantovan: “Stella è felicissima che ho detto di si“

La vedova di Fabrizio Frizzi ha rivelato d’essere entusiasta di partecipare a Ballando con le stelle e anche se ha poca affinità con il ballo ce la metterà tutta. Ha poi affermato che Stella è molto felice della sua presenza nel programma:

“Felicissima, anche perché lei è molto più ballerina di me. Fa da poco danza classica. Io sono la sportiva, lei la showgirl. Non so cosa farà nella vita e appoggerò ogni sua scelta, però ammetto che ha una predisposizione per lo spettacolo. E’ portata per il canto, il ballo e ha una fortissima empatia.” Ha poi concluso che la decenne non vede l’ora che inizi il programma per rimproverarla dei suoi errori.