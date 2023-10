Carolina Marconi, il risultato dei test: “E’ stata un’attesa estenuante”

Tre settimane fa Carolina Marconi è apparsa sui social per rivelare che i controlli di routine non sono andati bene. L’ex gieffina ha condiviso il suo ennesimo momento negativo, e ha confidato ai fans d’essere in attesa dell’esito d’alcuni test. Un’attesa che l’ha costretta ad un silenzio social non indifferente e che oggi è stato interrotto.

Carolina ha finalmente ricevuto l’esito degli esami e non poteva non coinvolgere i tanti fans che l’hanno sostenuta negli ultimi giorni. L’ex gieffina è apparsa sul suo profilo Instagram e ha annunciato d’aver avuto il risultato che attendeva da giorni: “Buongiorno a tutti, scusatemi non sono sparita, ma sono state 3 settimane vissute nell’agonia più totale.” Ha raccontato la showgirl.

La Marconi ha poi aggiunto: “Un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento. Ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio: ero terrorizzata”. Carolina ha ricevuto la notizia dal compagno Ale, una notizie che aveva anche paura ad ascoltare: “Ieri alle ore 20.55 circa Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof. Marazzi… ‘Dimmi allora…anzi non mi dire nulla…. No, no… dimmi, dimmi. Ti prego, ma a bassa voce… Anzi, dimmi tutto subito veloce’.

Mi sono chiusa le orecchie. Piangevo e ancora non sapevo la risposta. Mi mancava il fiato. “…Allora? Dimmi!”. Ale: “Non hai nullaaaaaaaaa, stai beneeeee. La macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno”. Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato”.

Carolina Marconi: “Ho chiamato subito la mia famiglia“

Carolina Marconi non ha trattenuto la gioia e ha chiamato subito la sua famiglia, doveva rassicurare chi le vuole bene e che in questi giorni d’attesa e ansia l’ha sostenuta senza mai lasciarla sola:

“Ho chiamato subito la mia famiglia, ma non riuscivo a parlare dalla voce tremante, era solo per dire loro: ‘Sto bene, ringraziando Dio, ha sentito le preghiere, non solo le mie ma anche di tutti voi”.