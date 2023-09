Carolina Marconi non sta bene: “C’è qualcosa al fegato”

Ex protagonista della casa del Grande Fratello Vip, Carolina Marconi ha condiviso con il pubblico l’esperienza tragica della malattia. La giovane ha reso noto sui social d’aver avuto un tumore al seno e d’aver vissuto un calvario come tutte le persone affette da questa patologia. Dopo aver seguito tutte le cure e le terapie, la Marconi era certa di aver superato il momento drammatico, ma le notizie d’oggi non appaiono confortanti.

In queste ore la Marconi ha aggiornato i fans sulle sue condizioni di salute. Si è sottoposta a dei controlli di routine e gli esiti non sono stati entusiasmanti. Carolina ha infatti riferito che i medici hanno riscontrato dell’anomalie al fegato. Per avere maggiori certezze deve attendere almeno due settimane, fino ad allora vivrà in una bolla. L’ex gieffina non nega la sua angoscia e tutti i suoi timori, che ha confidato ai fans:

“Ho pensato tanto prima di pubblicare questo post ma faccio quello che sento, dico sempre la verità anche perché mi avete fatto tanta compagnia nel momento più duro della mia vita. I risultati sono usciti, mammografia – eco ok ma nella TAC c’è qualcosa al fegato (non c’è mai pace) e quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto per vedere realmente di cosa si tratta. Ecco perché sono sparita, è stata una doccia fredda, ero spaventata, devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto.”

Carolina Marconi: “Ecco perché sono sparita“

L’ex gieffina ha affidato ai social il disagio che sta vivendo. Un momento angosciante dove paure e dubbi la sommergono, da cui è difficile emergere. Parlarne le fa bene, perché i followers le hanno sempre mostrato sostegno:

“Ieri, quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo, non vi dico le mie gambe come tremavano, sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente non aveva più senso, ho avuto un vero e proprio blackout, ancora due settimane con il punto interrogativo, poi io sono un soggetto ansioso ma come farò?” Carolina ha poi aggiunto che vuole essere ottimista e pensare positivo, proverà a non farsi condizionare dalle sue paure.