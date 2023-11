Carolyn Smith: “Sono un combattente, ma piango…”

Presidente della giuria di Ballando con le stelle Carolyn Smith è un volto molto amato dal pubblico. Personaggio tv famigliare, ha un vasto seguito anche sui social dove condivide anche momenti della sua vita privata. D’anni combatte contro un tumore, che credeva fosse sopito e invece nei mesi scorsi è riemerso e ora sta affrontando di nuovo le terapie.

Ospite di Da noi a ruota libera Carolyn si è definita una combattente, ma non nega d’avere molti momenti di sconforto. Spesso si ritrova a piangere, ma poi trova sempre la forza di reagire perchè affronterà la malattia sempre a testa alta: “Se voglio piangere, mi isolo, piango un po’ e poi mi rimetto in marcia. All’intruso dico: ‘Hai sbagliato persona, io ti combatterò fino alla fine. La tua”.

Smith ha anche confessato che sul tema c’è ancora molta reticenza. Alcuni lo considerano un tabù di cui è meglio non parlare: “C’è un grande tabù in Italia sull’argomento. Molte donne famose si nascondevano oppure evitavano l’argomento. Invece io, scozzese, abituata con la mia famiglia a parlare di tutto anche di malattie gravi, ho pensato che potesse essere anche utile per altre donne parlarne”.

Carolyn Smith e il messaggio alle donne che stanno male

La coreografa si è emozionata nell’ascoltare il messaggio di Milly Carlucci, una dedica di vero affetto. Infine ha voluto mandare un messaggio a tutte quelle donne che stanno combattendo una battaglia simile alla sua. Un incoraggiamento davvero commovente:

“Io sono una combattente, se ho un problema penso alla soluzione. Da otto anni il tumore si nasconde e poi torna. Ma se mi concentro su questo perdo tempo, che per me è ancora più prezioso. A volte mi sento stanca, ma mi aiutano i miei tre cani.“