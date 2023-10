Ballando con le stelle, Milly Carlucci: “Finalmente ho convinto Lino Banfi”

A pochi giorni dal debutto della nuova edizione di Ballando con le stelle Milly Carlucci ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice si è detta molto emozionata ed è soddisfatta dei ballerini vip scelti. Il talent va in onda ormai da 18 anni e la conduttrice non è affatto stanca. Ogni edizione è diversa dalle altre e c’è sempre tanto da fare.

Milly ha poi aggiunto che la sua forza sta nell’unità d’una squadra che lavora insieme in modo rispettoso: “Stancarmi io è impensabile, perché lo show è così complesso e il cast sempre diverso: quindi non mi annoio mai. Lo stesso succede al pubblico che, di volta in volta, si affeziona e si appassiona”.

La conduttrice ha poi rivelato che è da 18 anni che corteggiava Lino Banfi e finalmente le ha detto di si: “Lino Banfi, quanto l’ho inseguito… L’ho dovuto corteggiare per 18 anni, ma alla fine ha vinto le sue resistenze sull’età. E sono sicura che ci stupirà perché ha una grande energia, oltre alla sua irresistibile simpatia”. La Carlucci ha commentato la presenza di Wanda Nara, che nei giorni scorsi ha confermato la sua patologia.

Milly Carlucci: “Wanda ci ha assicurato che è tutto sotto controllo“

La conduttrice di Ballando ha rassicurato che Wanda Nara sta meglio e può affrontare l’impegno del talent: “Wanda ci ha assicurato che è tutto sotto controllo e che ballare le fa bene, e i medici della nostra trasmissione hanno visto che può stare in gara. Lei non vede l’ora di iniziare, è il potere terapeutico della danza.”

L’argentina ha infatti ammesso pubblicamente d’essere seguita dal suo medico a distanza che gli ha indicato cosa può o non può fare. Per il momento si sente bene ed è molto felice di partecipare a Ballando con le stelle.