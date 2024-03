Cartoon Network le novità di aprile 2024

JELLYSTONE – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dall’8 aprile dal lunedì al venerdì alle 18.50.

Ad aprile approdano in esclusiva Prima TV su Cartoon Network (607 di Sky) i nuovi attesi episodi della terza stagione di JELLYSTONE con protagonisti i personaggi più iconici targati Hanna-Barbera: gli amatissimi e intramontabili Yoghi e Bubu, Tatina e Papino, Braccobaldo, Cindy, Jabberjaw Top Cat, El Kabong e Capitan Caveman.

Lo show, prodotto dalla Warner Bros. Animation, è ambientato nella città di Jellystone, un luogo incantevole dove tutti i personaggi vivono, lavorano e giocano insieme ma, allo stesso tempo, non possono fare a meno di creare problemi l’uno con l’altro!

Jellystone ha l’aspetto e il fascino di un piccolo villaggio, ma con tutte le comodità di una città moderna. I suoi abitanti passeggiano tra le sue deliziose strade e, chiacchierando tra di loro, si raccontano le rispettive disavventure.

Jellystone è una comunità continuamente alle prese con strani avvenimenti e imprevisti di ogni tipo, spesso causati…da loro stessi!

Ognuno dei personaggi ha un ruolo all’interno della città: Braccobaldo è il fiero sindaco di Jellystone, Yogi, Bubu e Cindy sono lo staff medico mentre Jabberjaw lavora nel negozio di abbigliamento.

Le avventure quotidiane dei diversi protagonisti si incroceranno nei modi più divertenti e incredibili che si possano immaginare!

CARTOON NETWORK è

un canale Warner Bros. Discovery presente in oltre 185 paesi, 450 milioni di case e in 33 lingue. In Italia è disponibile sul canale 607 di SKY. CARTOON NETWORK+1 (608 della piattaforma satellitare) presenta la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky.

Il canale offre al suo pubblico entertainment di qualità dai Cartoon Network Originals come Ben 10, The Powerpuff Girls, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Steven Universe, Siamo Solo Orsi, Clarence, Craig ecc fino a prestigiose acquisizioni internazionali. Inoltre, su CartoonNetwork.it, più di 100 giochi brandizzati con i personaggi più amati del canale, downloadables, video, oltre a concorsi ed iniziative speciali.

