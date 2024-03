Cartoon Network le novità di marzo 2024

POKÉMON SOLE E LUNA

Dall’11 marzo dal lunedì al venerdì alle 18.30.

A marzo approda su Cartoon Network (607 di Sky) la serie amatissima da bambini e bambine POKÉMON SOLE E LUNA (2016).

Quella che inizia come una vacanza estiva nella regione tropicale di Alola si trasforma in un entusiasmante capitolo della missione di Ash Ketchum per diventare un Maestro Pokémon! C’è molto da esplorare per Ash e Pikachu in questa regione soleggiata, con nuovi entusiasmanti Pokémon da scoprire e persone interessanti da cui imparare lungo la strada, tra cui il fantastico Professor Kukuie Samson Oak, il preside della Scuola Pokémon.

I nuovi compagni di classe di Ash lo aiuteranno nella sua avventura ad Alola:

Kiawe, Lana, Malva, Sofocle e Lillie, che sa molto di Pokémon ma sembra aver paura di toccarli. Anche i nemici abituali del Team Rocket si sono recati ad Alola per cercare di catturare nuovi Pokémon ad alta potenza. Ma dovranno vedersela con i loro concorrenti: i ruffiani del Team Skull!

CARTOON NETWORK

è un canale Warner Bros. Discovery presente in oltre 185 paesi, 450 milioni di case e in 33 lingue. In Italia è disponibile sul canale 607 di SKY. CARTOON NETWORK+1 (608 della piattaforma satellitare) presenta la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky.

Il canale offre al suo pubblico entertainment di qualità dai Cartoon Network Originals come Ben 10, The Powerpuff Girls, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Steven Universe, Siamo Solo Orsi, Clarence, Craig ecc fino a prestigiose acquisizioni internazionali. Inoltre, su CartoonNetwork.it, più di 100 giochi brandizzati con i personaggi più amati del canale, downloadables, video, oltre a concorsi ed iniziative speciali.

