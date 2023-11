Cartoon Network le novità di dicembre 2023

CRAIG CHANNEL

Dal 14 al 23 dicembre su CN+1

Dal 14 al 23 dicembre, Cartoon Network +1 (canale 608 di Sky) si trasforma in un canale interamente dedicato a CRAIG, tra le serie CN più seguite ed amate.

Su CRAIG CHANNEL andranno in onda i 170 episodi tratti dalle 5 stagioni dello show che da sempre si è distinto per trasmettere valori quali l’inclusione e l’uguaglianza.

La serie – una produzione originale dei Cartoon Network Studios di Burbank e creata dagli autori di STEVEN UNIVERSE, Matt Burnett e Ben Levin – segue le incredibili giornate che i tre protagonisti vivono nel loro quartiere vicino al ruscello Creek, in cui è racchiuso un mondo colorato che lascia ampio spazio all’immaginazione.

Craig, JP e Kelsey, grazie al gioco e alla loro creatività,

riescono infatti a trasformare i tranquilli pomeriggi dopo scuola in emozionanti spedizioni intorno al torrente, luogo di condivisione dove la fantasia non ha limiti.

Craig è la mente del gruppo, è lui infatti a dare il via alle numerose peripezie e missioni che vivrà insieme ai suoi inseparabili amici. Ha una grandissima immaginazione e sa ingegnarsi per risolvere i problemi che si presentano di volta in volta.

JP è ingenuo, goffo, istintivo. Se Craig è la mente, lui rappresenta senza dubbio il cuore del gruppo.

Kelsey, invece, ha un animo da combattente per questo porta sempre con sé una spada da vera guerriera ma anche il suo inseparabile pappagallino Mortimer. Ama narrare storie avventurose e lo fa con un vero piglio epico. A “vivere” il torrente Creek, oltre ai tre eroici protagonisti, ci sono diverse “tribù” di bambini di età, manie e passioni differenti come i boy scout, le ragazze amanti dei cavalli, i ragazzini sempre in bicicletta, la banda che presiede “Il giardino dei ninja” o la bambina che gestisce “l’albero del baratto”, dove è possibile portarsi via qualsiasi cosa a patto di lasciare un oggetto dello stesso valore.

Sebbene a volte risultino bizzarri e sopra le righe,

i bambini rappresentati in CRAIG sono estremamente reali e genuini. Non sono chiamati a salvare il mondo o ad affrontare nemici malvagi, ma a vedersela con i piccoli imprevisti quotidiani e con le sorprendenti avventure create dalla propria immaginazione.

I bambini di CRAIG sono semplicemente bambini, e la prospettiva di ogni storia che viene narrata rimane sempre la loro. Il Creek è il luogo lontano dagli adulti e dalle responsabilità quotidiane, è qui quindi che sono in grado di trovare la magia e la meraviglia delle cose più semplici.

Nel loro fantastico mondo hanno la possibilità di agire autonomamente e di vivere in poche ore conflitti, problemi da risolvere, misteri da svelare, senza scordarsi il divertimento. D’altronde l’immaginazione e lo stare all’aria aperta con gli amici sono tutto ciò che serve per passare una giornata indimenticabile, ma anche per crescere e conoscersi meglio.

La serie celebra i luoghi di condivisione nei quali è possibile instaurare amicizie solide ed esplorare il mondo con creatività e fantasia, dando il giusto spazio ai propri sentimenti.

Attraverso le storie al limite dell’incredibile che i tre protagonisti vivono insieme, gli spettatori comprendono quanto siano fondamentali il contatto con la natura, la creatività e la fiducia reciproca.

Non manca una spiccata attenzione all’inclusione e alla rappresentazione positiva delle minoranze con un cast di personaggi sfaccettati che rispecchiano appieno un’America multiculturale.

NINJAGO – LA RIVOLTA DEI DRAGHI – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 4 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 20.55.

Arrivano, in esclusiva Prima TV su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi attesi episodi di NINJAGO – LA RIVOLTA DEI DRAGHI.

La serie è ambientata in un mondo in cui molti regni leggendari si sono fusi tra uno, ma la loro unione è instabile. I ninja originali sono spariti e adesso spetta a una nuova generazione di eroi guidata da Lloyd Garmadon trovare i draghi elementali – creature potenti che rappresentano i quattro elementi: terra, acqua, fuoco e aria -, e salvare il mondo.

La serie si apre con l’incontro tra Arin e Sora,

due ragazze che vivono in due regni diversi. Arin è una ragazza coraggiosa e determinata che sogna di diventare un ninja, mentre Sora è una ragazza gentile e compassionevole che ha un talento per la magia. Le due si uniscono per trovare i draghi elementali, le creature più potenti del mondo. I draghi sono custoditi da Empress Beatrix, una strega che vuole conquistare il mondo usando il loro potere.

Arin, Sora e Lloyd dovranno quindi affrontare molte sfide per trovare i draghi e fermare Beatrix. Dovranno imparare a lavorare insieme, a usare i loro poteri e a credere in sé stessi.

In questi inediti episodi l’obiettivo dei Ninja sarà quello di riunire i Regni e riportare finalmente la pace. Dovranno scontrarsi con il loro nemico in un’epica battaglia che condurrà al finale di stagione.

L.O.L HOUSE OF SURPRISE

Dal 18 dicembre e tutti i giorni alle 18.25.

Torna su Cartoon Network (canale 607 di Sky) l’appuntamento, tutti i giorni alle 18.25, con i nuovi episodi di L.O.L HOUSE OF SURPRISE.

Prince Bee ha comprato il Glitter City Mall! Il centro commerciale era il posto ideale per provare nuovi look accattivanti e mettersi al passo con la moda, e Prince Bee ha intenzione di riportalo in vita.

SLIME MOVIES

Il 9, 16 e 23 dicembre alle 14.05.

Arriva su Cartoon Network (canale 607 di Sky) un appuntamento imperdibile all’insegna dei film e…dello slime.

Il 9 dicembre andrà, infatti, in onda sul canale SLIME (film del 2020).

Indy e la sua migliore amica Olivia vanno pazze per lo slime, proprio come tutti gli altri bambini. L’unica persona che lo disprezza è Dominicus Duff, il più grande boss dei giocattoli del paese. A causa dello slime, non vende più i suoi giocattoli e vuole rendere illegali tutti gli slime e confiscarli. Riusciranno Indy e Olivia a salvare lo slime?

Il 16 dicembre si prosegue con ANCORA PIU’ SLIME (2021).

La creatrice di slime Indy

deve inventare una nuova ricetta per un grande Slime Gala. Quando aggiunge segretamente lo slime di polpo alla sua ricetta, ottiene dei colori magici. È il migliore che abbia mai fatto! Ma quando Benji, un geloso creatore di slime, riesce a rubare la ricetta, tutto comincia ad andare storto. Riuscirà Indy a fermare Benji e a riconquistare i suoi fan?

Il 23 dicembre, a chiudere la trilogia, andrà in onda SEMPRE PIU’ SLIME (2022). Un importante ingrediente per la creazione dello slime diventa introvabile, causando una crisi globale nella produzione di slime. Indy parte alla ricerca dell’origine di questo viscido ingrediente. Con i suoi vecchi e nuovi amici Indy viaggerà per il mondo trovandosi ad affrontare un viscido mistero.

HERO INSIDE – ANTEPRIMA

Il 25 dicembre alle 14.05.

Il giorno di Natale, Cartoon Network (canale 607 di Sky) regala a tutti i suoi fan, l’anteprima della nuova e attesa serie – che approderà sul canale a partire da gennaio 2024 – HERO INSIDE.

Che cosa succederebbe se gli eroi dei fumetti prendessero vita?

Scott ha disegnato 100 eroi in 100 comic book. Un giorno, il ragazzo scompare misteriosamente senza lasciare alcuna traccia. A rimanere, però, ci sono i suoi fumetti che si trovano sparsi per la città di San Francisco.

Mike, il protagonista della serie, si imbatte in uno dei fumetti di Scott. Curioso, inizia a leggerlo e, non appena pronuncia il nome dell’eroe, “Lacriman”, questo salta fuori dal libro pronto a mettersi al servizio della giustizia!

Ma non sarà l’unico a “prendere vita”. Tanti altri personaggi dei disegni di Scott usciranno dai fumetti – quando vengono chiamati da chi li legge – per mescolarsi con gli abitanti della città…avranno così inizio per tutta San Francisco eventi eccezionali.

Nel corso delle puntate si scoprirà via via l’identità di Scott e perché i suoi eroi hanno preso vita.

Cartoon Network le novità di novembre2023