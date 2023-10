Cartoon Network le novità di novembre2023

TEEN TITANS GO! – IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 6 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.15.

Arrivano in esclusiva Prima TV su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi attesi episodi dell’8° stagione di TEEN TITANS GO!

L’appuntamento è dal 6 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.15.

In queste inedite avventure la Doom Patrol, la gang originaria di Beast Boy formata da Robot Man, Elasti-Girl e Negative Girl, è sempre più presente e aiuterà i Teen Titans nelle imprese più difficili.

Tante nuove straordinarie missioni per il gruppo di supereroi più simpatico e amato dai bambini (e non solo!) composto come sempre da: Robin, leader del gruppo che ama dirigere il team e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy – Bibi – migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

IL TRIO MUTANDA

Dal 6 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.40.

Il trio più spassoso e sgangherato di sempre è pronto a tornare su Cartoon Network (canale 607 di Sky) con i nuovi episodi de IL TRIO MUTANDA, la serie d’animazione franco-belga (titolo originale La Vie en slip) ispirata all’omonimo fumetto di Steve Baker.

L’appuntamento è dal 6 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.40.

Stanchi di essere considerati degli sfigati fin dall’asilo, i tre migliori amici J.P, Issa e Pedro sono determinati a fare tutto il possibile per ribaltare la loro immagine ed essere finalmente considerati dei fighi! Per farlo, avranno tutta l’ultima estate da “bambini” prima dell’inizio delle temutissime scuole medie.

Non sarà affatto semplice riuscire nel loro intento perché i tre undicenni sono estremamente goffi ma, combinando un guaio dopo l’altro, J.P, Issa e Pedro ce la metteranno tutta sfidando sé stessi in “missioni” come conquistare le ragazze, diventare campioni di videogame o dormire in tenda in mezzo alla natura selvaggia.

In un susseguirsi di esilaranti e spassose situazioni all’insegna dell’avventura e la comedy, la serie – composta da 52 episodi – fa riflettere su quanto sia importante accettare sé stessi, evitare le omologazioni e trovare il proprio ed originale modo di essere e sentirsi “cool” mantenendo e puntando sulla propria unicità.

CARTOON NETWORK

è un canale Warner Bros. Discovery presente in oltre 185 paesi, 450 milioni di case e in 33 lingue. In Italia è disponibile sul canale 607 di SKY. CARTOON NETWORK+1 (608 della piattaforma satellitare) presenta la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky.

Il canale offre al suo pubblico entertainment di qualità dai Cartoon Network Originals come Ben 10, The Powerpuff Girls, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Steven Universe, Siamo Solo Orsi, Clarence, Craig ecc fino a prestigiose acquisizioni internazionali. Inoltre, su CartoonNetwork.it, più di 100 giochi brandizzati con i personaggi più amati del canale, downloadables, video, oltre a concorsi ed iniziative speciali.

