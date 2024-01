Cartoon Network le novità di febbraio 2024

SIAMO SOLO ORSI CHANNEL

Dall’8 al 13 febbraio su CN+1.

A febbraio arriva un appuntamento imperdibile per tutti i fan di CN: il pop up channel dedicato all’amatissima serie SIAMO SOLO ORSI.

Dall’8 al 13 febbraio, Cartoon Network+1 (canale 608 di Sky) si trasformerà, infatti, in un canale interamente dedicato allo show con protagonisti i tre fratelli orsi: Grizzly, Panda e Orso Bianco.

All’interno della programmazione speciale del pop up channel, andranno in onda gli episodi più spassosi tratti dalle quattro stagioni di SIAMO SOLO ORSI e dallo spin-off SIAMO SOLO BABY ORSI con le nuove avventure dei piccoli Grizzly, Panda e Orso Bianco che verranno lanciate in esclusiva Prima TV tutti i giorni alle 19.30.

La serie è tratta da Three Bare Bears,

web-comic di Daniel Chong, e ruota attorno alle vicende di tre fratelli alle prese con la vita di tutti i giorni tipica dei ragazzi di oggi, tra smartphone, hobby, internet e la voglia di mettersi in gioco per ottenere successo.

I tre vivono in una caverna ma possiedono tavoli, sedie, la TV, una connessione internet e tablet di ultima generazione. Grizzly, il fratello maggiore, è il leader del gruppo, sempre pronto a socializzare con gli uomini. Panda è il più romantico e sognatore dei tre, è vegetariano, esperto di tecnologia, allergico alle arachidi e si preoccupa spesso dei like raggiunti dai suoi post su Facebook.

Infine, Orso Bianco, il fratello minore,

che è il più silenzioso dei tre e quello che riesce a mantenere uno sguardo distaccato su tutto senza mai farsi prendere dall’entusiasmo. Orso Bianco è un bravissimo cuoco, un provetto ballerino di salsa e un amante di arti marziali. Grizzly, Panda e Orso Bianco sono esperti di selfie, amanti del truck food e la loro ambizione è quella di farsi accettare dagli umani e di diventare famosi grazie alla rete.

Lo spin-off SIAMO SOLO BABY ORSI vede al centro i dolci e spassosissimi fratelli da cuccioli, coinvolti in un emozionante viaggio attraverso una moltitudine di mondi. Grazie all’aiuto di una scatola magica e al teletrasporto, i baby orsi vanno alla ricerca di un luogo dove potersi stabilire. In ogni episodio conosceranno un posto nuovo, colorato, divertente e fantasioso, dove incontreranno nuovi amici.

Scegliere se fermarsi o proseguire il viaggio alla ricerca di un posto da chiamare ‘casa’ non sarà semplice, ma nell’affrontarlo impareranno che dopotutto casa può essere ovunque loro si trovino insieme!

Celebrata dalla critica e amata dal pubblico di tutto il mondo, la serie animata SIAMO SOLO ORSI è stata presentata per la prima volta nel 2015 e sin dal suo debutto ha ottenuto numerosi premi tra cui un BAFTA Children’s Award, un Jury Award per la miglior serie televisiva all’Annecy International Animated Film Festival e diversi Annie Awards.

CARTOON NETWORK è

un canale Warner Bros. Discovery presente in oltre 185 paesi, 450 milioni di case e in 33 lingue. In Italia è disponibile sul canale 607 di SKY. CARTOON NETWORK+1 (608 della piattaforma satellitare) presenta la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky.

Il canale offre al suo pubblico entertainment di qualità dai Cartoon Network Originals come Ben 10, The Powerpuff Girls, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Steven Universe, Siamo Solo Orsi, Clarence, Craig ecc fino a prestigiose acquisizioni internazionali. Inoltre, su CartoonNetwork.it, più di 100 giochi brandizzati con i personaggi più amati del canale, downloadables, video, oltre a concorsi ed iniziative speciali.

