Cartoon Network le novità di maggio 2024

NINJAGO – LA RIVOLTA DEI DRAGHI – LA 2° STAGIONE

Dal 6 maggio, dal lunedì al venerdì, alle 21.20.

Arriva su Cartoon Network (canale 607 di Sky) la seconda stagione di NINJAGO – LA RIVOLTA DEI DRAGHI.

La serie è ambientata in un mondo in cui molti regni leggendari si sono fusi tra uno, ma la loro unione è instabile. I ninja originali sono spariti e adesso spetta a una nuova generazione di eroi guidata da Lloyd Garmadon trovare i draghi elementali – creature potenti che rappresentano i quattro elementi: terra, acqua, fuoco e aria -, e salvare il mondo.

Lo show si apre con l’incontro tra Arin e Sora, due ragazze che vivono in due regni diversi. Arin è una ragazza coraggiosa e determinata che sogna di diventare un ninja, mentre Sora è una ragazza gentile e compassionevole che ha un talento per la magia. Le due si uniscono per trovare i draghi elementali, le creature più potenti del mondo. I draghi sono custoditi da Empress Beatrix, una strega che vuole conquistare il mondo usando il loro potere.

Arin, Sora e Lloyd dovranno quindi affrontare molte sfide per trovare i draghi e fermare Beatrix. Dovranno imparare a lavorare insieme, a usare i loro poteri e a credere in sé stessi.

DREAMZzz – I NUOVI EPISODI

Dal 6 maggio, dal lunedì al venerdì, alle 18.25.

Approdano su Cartoon Network (canale 607 di Sky) le nuove oniriche e appassionati missioni di DREAMZzz.

La serie narra le avventure dei compagni di scuola Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, che entrano a far parte di un’agenzia segreta ed imparano ad usare il potere dell’immaginazione per viaggiare nel Mondo dei Sogni. La loro missione è sconfiggere lo spaventoso Re Nightmare e le sue forze oscure che rappresentano la parte malvagia del Mondo dei Sogni, quella creata dalle paure collettive e dai rimpianti.

Quando i giovani eroi scoprono che l’obiettivo del loro nemico è conquistare non solo il Mondo dei Sogni ma anche quello della veglia, decidono di mettercela tutta pur di fermalo.

Ad aiutarli, ci sarà Mr. Oz, il loro insegnante di scienze che ha tenuto nascosta la sua vera identità: quella di Investiga-Sogni, uno dei pochi agenti dell’Ufficio della Notte, l’organizzazione segreta che ha protetto il mondo della veglia da Re Nightmare per secoli.

TEEN TITANS GO! – IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dall’11 maggio tutti i giorni alle 19.15.

Arrivano in esclusiva Prima TV su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi attesi episodi dell’ottava stagione di TEEN TITANS GO!

Tante nuove straordinarie missioni per il gruppo di supereroi più simpatico e amato dai bambini (e non solo!) composto come sempre da: Robin, leader del gruppo che ama dirigere il team e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy – Bibi – migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

In queste inedite avventure i Teen Titans saranno chiamati a partecipare alle celebrazioni al centenario di Warner Bros, cinque episodi saranno, inoltre, dedicati a Stella Rubia e al suo obiettivo di fermare i piani malvagi di sua sorella Stella Nera.

CARTOON NETWORK

è un canale Warner Bros. Discovery presente in oltre 185 paesi, 450 milioni di case e in 33 lingue. In Italia è disponibile sul canale 607 di SKY. CARTOON NETWORK+1 (608 della piattaforma satellitare) presenta la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky.

Il canale offre al suo pubblico entertainment di qualità dai Cartoon Network Originals come Ben 10, The Powerpuff Girls, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Steven Universe, Siamo Solo Orsi, Clarence, Craig ecc fino a prestigiose acquisizioni internazionali. Inoltre, su CartoonNetwork.it, più di 100 giochi brandizzati con i personaggi più amati del canale, downloadables, video, oltre a concorsi ed iniziative speciali.

