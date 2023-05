Cartoonito le novità di giugno 2023

SANTIAGO DEI MARI – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 5 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 21.20.

Arrivano in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (46 del DTT) i nuovi attesi episodi della serie all’insegna dell’avventura: SANTIAGO DEI MARI.

L’appuntamento è dal 5 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 21.20.

Lo show vede come protagonista un pirata di otto anni: Santiago Montes.

Coraggioso e di buon cuore, il giovane intraprende un viaggio alla ricerca di tesori, con lo scopo di mantenere l’Oceano un luogo sicuro.

Ad accompagnarlo, un piccolo equipaggio composto dal suo goffo cugino Tomàs, che con la sua chitarra è in grado di imbrigliare il vento, e la sirena Lorelai, che può trasformarsi in umana e parlare con le creature marine.

Santi e i suoi migliori amici solcheranno l’oceano con la maestosa nave El Bravo e, attraverso le loro avventure, i piccoli spettatori potranno comprendere l’importanza della salvaguardia dei mari imparando, inoltre, qualche parola di spagnolo.

In questa nuova stagione Santiago e i suoi due amici saranno a tutti gli effetti pirati protettori di Isla Encanto. Dovranno però superare una serie di sfide per testare le loro capacità come protettori.

BABY SHARK’S BIG SHOW – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 12 giugno tutti i giorni alle 15.30.

Baby Shark, il celebre squaletto fenomeno su YouTube, torna protagonista su Cartoonito (canale 46 del DTT) con i novi attesi episodi in esclusiva Prima TV free della serie animata: “Baby Shark’s Big Show”.

L’appuntamento è a partire dal 12 giugno tutti i giorni alle 15.30.

Ad oggi, l’omonima canzone per bambini che ha ispirato lo show è il video più visto di sempre su YouTube con oltre 12 miliardi di visualizzazioni. Non un semplice tormentone, quindi, ma un autentico fenomeno virale che ora diventa una irresistibile serie animata con protagonista il piccolo Baby Shark.

Dolce, allegro, senza paure ma spesso impulsivo, Baby Shark imparerà pian piano a gestire le emozioni e a trovare il giusto equilibrio. Il canto e il ballo sono la sua passione più grande, mentre la sua famiglia e gli amici rappresentano il suo punto di riferimento.

Il celebre squaletto vivrà tantissime avventure nell’oceano più profondo: un mondo bizzarro e divertente, nel quale la famiglia di Baby Shark è sempre protagonista; il piccolo squalo non sarà mai solo e potrà sempre contare sui suoi cari per un incoraggiamento o una coccola.

Al fianco del piccolo squalo troviamo il suo inseparabile amico William, un pesce pilota dallo spirito arguto e con un vero talento per il divertimento. In quanto pesce pilota, William sarà la guida di Baby Shark attraverso l’oceano, sempre in simbiosi col suo migliore amico. Le loro avventure spingeranno William al di fuori della sua zona di comfort, insegnandogli cose nuove su sé stesso.

Compongono la famiglia di Baby Shark la mamma, amante del divertimento e indiscutibilmente pragmatica, che lavora presso il sindaco della città, il papà, un affermato dentista dal carattere impulsivo e spesso agitato, e gli amatissimi nonni. Spensierata e un po’ burlona, Nonna Wilson incarna alla perfezione lo stile new-age ricco di vibrazioni positive e…torte di mirtilli! Il nonno, invece, è uno squalo carismatico e chiacchierone che ama raccontare storie sui suoi giorni di gloria come costruttore.

In ogni avventura Baby Shark imparerà lezioni importanti e preziose su valori come l’empatia, il rispetto, la gentilezza, la pazienza, la responsabilità e la condivisione. Le situazioni quotidiane che affronterà ricorderanno al simpatico squaletto che le cose non sempre sono come sembrano… soprattutto in fondo al mare.

Questo incredibile mondo sottomarino, popolato da vere e proprie città, sarà quindi l’ambientazione perfetta per le famosissime canzoni e coreografie attraverso le quali Baby Shark e la sua famiglia hanno conquistato i bambini di tutto il mondo.

La nuova serie animata “Baby Shark’s Big Show” è prodotta da SmartStudy e coprodotta con Nickelodeon, il brand d’intrattenimento di Paramount numero 1 al mondo.

GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI – PROGRAMMAZIONE SPECIALE

L’8 giugno dalle 15.30.

Cartoonito (canale 46 del DTT) celebra la GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI (8 giugno), il cui focus è “Prevenire l’inquinamento della plastica e promuovere soluzioni per un oceano sano”, con una programmazione speciale dedica ai più piccoli. Ad andare in onda tanti episodi a tema mare – spesso ambientazione di fantastiche avventure – tratti dagli show più amati del canale. Un modo leggero e divertente per sensibilizzare anche gli spettatori più giovani ad un tema di grande importanza. L’appuntamento è per l’8 giugno dalle 15.30.

Tra i protagonisti di questa programmazione ci saranno le serie Baby Shark’s Big Show, Santiago dei Mari e uno speciale in Prima TV free di Simone: Salviamo il Mare. A seguire andrà in onda il film in Prima TV free Delfy e Il Cerchio Magico.

BUON COMPLEANNO PAW PATROL

Dal 12 giugno tutti i giorni alle 17.40.

In occasione del decimo compleanno dei Paw Patrol, arriva su Cartoonito (canale 46 del DTT) una selezione degli episodi più emozionanti e divertenti.

L’appuntamento è dal 12 giugno tutti i giorni alle 17.40.

La serie animata segue le avventure di Ryder, un bimbo che ha salvato e addestrato sei cuccioli mettendo in piedi un’originale squadra di pronto intervento. Il team di salvataggio è formato da: Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble e Skye. Ognuno di loro è dotato di un mezzo super tecnologico che lo caratterizza ed ha un’abilità particolare che gli permette di portare il proprio contributo alla squadra nel risolvere le missioni. Nel corso di ogni episodio i nostri eroi affrontano una serie di emergenze che colpiscono la loro comunità. La squadra è sempre pronta ad intervenire per aiutare chi è in difficoltà, che si tratti di salvare un gattino, oppure di intervenire quando un treno viene travolto da una valanga, non c’è sfida che non siano capaci di superare. E naturalmente c’è sempre spazio per giocare e divertirsi.

CARTOONITO (canale 46 del DTT)

nasce nell’agosto 2011 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery. È il canale tematico gratuito sul digitale terrestre rivolto ai bambini in età prescolare con 24 ore di programmazione giornaliera dedicata. Cartoonito propone un palinsesto sicuro con cartoni animati di qualità come: Hey Duggee, Simone, Tom & Jerry, MeteoHeroes, Paw Patrol e tanti altri ancora. A prendere per mano i piccoli telespettatori e guidarli attraverso la programmazione del canale, i Cartoonitos, quattro simpatici personaggi che introducono di volta in volta le serie in onda.

Il sito www.Cartoonito.it, oltre a dare informazioni sugli show del canale, coinvolge i bambini e i loro genitori con iniziative e giochi interattivi che stimolano la creatività dei più piccini. Sulla Cartoonito App – l’applicazione gratuita di Cartoonito disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

