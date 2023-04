Cartoonito le novità di maggio 2023

HEY DUGEE – I NUOVI EPISODI DELLA 4° STAGIONE IN PRIMA TV FREE

Tutti i giorni alle 17.00 e alle 20.50.

Prosegue su Cartoonito (46 del DTT) l’appuntamento – tutti i giorni alle 17.00 e alle 20.50 – con i nuovi episodi della 4° stagione di HEY DUGGEE, lo show dedicato al target prescolare che vede protagonista il grosso cagnolone amatissimo dai bambini e dai loro genitori.

La serie britannica – creata da Grant Orchard e prodotta da Studio AKA in collaborazione con BBC Studio – nel corso degli anni si è aggiudicata ben 4 BAFTA AWARDS (2016, 2018 e 2022) diventando un cult tra gli show dedicati ai più piccoli.

Ora, finalmente i bambini potranno gustarsi tante nuove puntate inedite ricche di avventure che coinvolgeranno ancora una volta i mitici Lupetti.

Duggee è il leader del Club dei Lupetti,

una sorta di organizzazione scout dedicata ai più piccoli. Ogni episodio di questa divertente serie animata inizia con Duggee che accoglie i “Lupetti”, un gruppo di piccoli e curiosi personaggi.

Tra questi, il dolcissimo Tag il rinoceronte, Happy il coccodrillo sempre allegro, Betty il polpo particolarmente intelligente e fantasioso, Roly l’ippopotamo iperattivo e la sempre entusiasta Norrie, una topolina allegra e chiacchierona.

Paziente, sensibile, affettuoso ma con un carattere fermo, Duggee non ha bisogno di parole, gli basta un “Woof!” per farsi seguire dai lupetti e per tenere sotto controllo la situazione. Duggee riesce ad incanalare le infinite energie dei piccoli in attività divertenti e a guidarli in tutte le nuove situazioni.

Lo show, insegna ai più piccoli l’importanza di fare movimento, di giocare attivamente e di pensare con la propria testa, senza mai dimenticare il divertimento.

La grafica semplice e lineare, i colori sgargianti, il tono poco didascalico e allegro rendono la serie facilmente fruibile dagli spettatori più piccoli.

GIORNATA INTERNAZIONALE DE POMPIERI – SPECIALE SCEGLIAMO IO E TE

Il 4 maggio alle 19.30.

Cartoonito (46 del DTT) celebra la Giornata Internazionale dei Pompieri, con il mitico SAM IL POMPIERE.

Per l’occasione l’amatissimo SCEGLIAMO IO E TE, vedrà sfidarsi sulla Cartoonito App i film SAM IL POMPIERE ALLARME ALIENI e SAM IL POMPIERE CIAK AZIONE!

Il titolo più votato dai fan del canale andrà in onda il 4 maggio alle 19.30.

SAM IL POMPIERE è la popolare serie gallese

che racconta le avventure del coraggioso pompiere Sam, dei suoi colleghi e degli abitanti di PontyPandy, una cittadina di mare nel Galles.

Sam è il classico eroe della porta accanto, rimane calmo e composto di fronte a un’emergenza e offre sempre il suo aiuto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sam e la sua squadra di fiducia – Elvis, Penny, il Capitano Steele, e l’immancabile Jupiter – sono sempre in servizio per salvare dagli incidenti gli abitanti della città. La squadra aiuterà Sam, qualunque sia il problema – che si tratti di una barca capovolta, del recupero di uno slittino o di un incendio in un locale.

Sam il pompiere è il personaggio perfetto per raccontare ai più piccoli la prevenzione e i pericoli degli incendi. La serie veicola in modo divertente i valori dell’amicizia e del lavoro di squadra, fondamentale per riuscire a risolvere le «piccole imprese» da pompiere.

MIA SORELLA SKIPPER – STUNT DEDICATO A BARBIE

Dall’8 maggio tutti i giorni alle 16.30.

A maggio Cartoonito (46 del DTT) dedica una programmazione speciale a Skipper, la sorella di Brabie. Dall’8 maggio tutti i giorni alle 16.30 andranno in onda tanti episodi tratti dalle serie BARBIE SIAMO IN DUE e BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURE che la vedranno protagonista, mentre il weekend sarà dedicato ai TV movie.

A chiudere il ciclo, il film in Prima TV free BARBIE SKIPPER: AVVENTURE DA BABYSITTER.

BUON COMPLEANNO TRENINO THOMAS

Il 12 maggio dalle 18.00.

In occasione del compleanno del mitico TRENINO THOMAS, arriva in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (46 del DTT) lo speciale «Il mistero della Montagna Belvedere». Qui, i vagoncini della miniera inizieranno a scomparire e Thomas deciderà di svelare il mistero che si cela nella Montagna Belvedere con l’aiuto del Grande club dell’avventura.

L’appuntamento è il 12 maggio dalle 18.00.

Tra i nuovi personaggi introdotti della serie spicca Bruno, il carro frenante autistico che sarà protagonista di tante avventure insieme a Thomas e ai suoi amici.

Gioioso e simpatico, Bruno è bravissimo nel suo lavoro e mantiene fermi carichi grandi e pesanti con i suoi potenti freni. È attento ai dettagli, ama gli orari e la routine e sa esattamente dove portano tutti i binari di Sodor. Il carro frenante ha delle scalette e una lanterna sulla sua carrozzeria esterna rosso brillante che indicano il suo stato emotivo e si muovono quando è eccitato o prudente. Il giorno più bello per lui è quello che può trascorrere con i suoi amici, che lo amano e lo rispettano per quello che è.

Cartoonito le novità di aprile 2023