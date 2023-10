Caso Andrea Giambruno, parla Antonio Ricci: “Ho fatto un favore alla Meloni”

Striscia la notizia ha fatto esplodere un nuovo caso che sta monopolizzando le attenzioni dei media e che ha costretto la premier Giorgia Meloni ad intervenire sui social. In queste ore la premier ha pubblicato un post dove annuncia la fine della relazione con il giornalista di rete 4 Andrea Giambruno. Un storia durata 10 anni e coronata dalla presenza d’una figlia: Ginevra.

Giorgia Meloni ha così voluto prendere le distanze da quanto ha reso pubblico Striscia la notizia. Il tg satirico ha reso noti dei fuori onda che ritraggono il giornalista mentre colloquia con una collega in modo non proprio professionale. Inoltre dagli audio si sente che fa delle proposte sopra le righe. Giambruno appare un fiume in piena e fa anche il nome d’altre persone che partecipano a questi ipotizzati giochi.

- Advertisement -

Imbarazzata la giovane giornalista ripete al collega che è fidanzata, ma il dettaglio non sembra interessare a Giambruno che è decisamente insistente. Ovviamente è scoppiato un vero caso mediatico e la premier Meloni è stata coinvolta direttamente. Anche per questo ha annunciato la separazione dove ha ricordato gli anni felici trascorsi e la gioia dell’arrivo di Ginevra, oggi sua unica priorità.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.

Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto.

Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio.

Non ho altro da dire su questo.

Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua.”

- Advertisement -

Antonio Ricci: “Un giorno mi ringrazierà”

A commentare l’accaduto anche Antonio Ricci, padre di Striscia la notizia. Il regista non c’ha pensato un minuto a pubblicare le immagini che riguardano Gianbruno. Ricci è convinto d’aver fatto un favore alla premier:

“Un giorno Giorgia Meloni scoprirà che le ho fatto un favore”, ha dichiarato il regista all’Ansa. Ricci ha fatto anche capire che la saga di Giambruno non è finita qui. Potrebbero esserci altri filmati. Intanto il giornalista non sarà presente alla conduzione di Diario del giorno in onda su Rete 4 per tutta la settimana.