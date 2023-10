Casting Avanti un altro 2023: dove, come e quando partecipare ai provini

“Avanti un altro!“, il famoso game show italiano, è pronto a tornare in edizione 2023-2024 con nuove avventure e divertenti sfide.

Condotta da Paolo Bonolis e con la partecipazione sempre esilarante di Luca Laurenti, questa edizione promette di portare ancora più entusiasmo e sorprese nella fascia preserale di Canale 5. Nato da un’idea di Paolo Bonolis e Stefano Santucci, il programma ha conquistato il cuore del pubblico sin dal suo esordio nel 2011.

Dopo alcune edizioni di successo, l’edizione attuale vedrà Bonolis tornare in solitaria alla conduzione, garantendo ancora una volta risate e suspense ai telespettatori. Non perdete l’opportunità di seguire le nuove avventure di “Avanti un altro!” nel 2023-2024.

Il casting: date e città

E ora vediamo il casting per l’edizione 2023-2024 di “Avanti un altro“. I provini sono aperti a candidati provenienti da ogni angolo d’Italia, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a questo rinomato programma televisivo condotto da Paolo Bonolis. Se hai sempre sognato di mettere alla prova le tue conoscenze e il tuo spirito competitivo, questa è la tua occasione.

I casting si svolgeranno in diverse città italiane, offrendo a tutti la possibilità di partecipare alle selezioni. Ecco le date e le città in cui si terranno i provini:

27 Ottobre 2023 a Torino

30 Ottobre 2023 a Milano

6 Novembre 2023 a Roma

7 Novembre 2023 a Cagliari

9 Novembre 2023 a Verona

9 Novembre 2023 a Bologna

Requisiti

Per quanto riguarda i requisiti, il casting è aperto a candidati maggiorenni provenienti da tutto il paese, senza ulteriori vincoli o requisiti particolari. Chiunque con il desiderio di mettersi alla prova è invitato a partecipare e tentare la fortuna per diventare uno dei concorrenti della prossima edizione di “Avanti un altro!”.

Come funziona il programma

“Avanti un altro!” è un game show italiano trasmesso su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis, con Luca Laurenti. Dopo l’inizio nel 2011, Paolo Bonolis è tornato come conduttore principale. Il gioco coinvolge fasi come la Tripletta iniziale, in cui i concorrenti devono rispondere a tre domande su quattro. In caso di errore, vengono sostituiti. C’è anche una fase di pesca di un rotolo chiamato “pidigozzo” che può contenere vincite o sfortunate. Il vincitore può diventare campione o continuare per aumentare il montepremi, con un gioco finale di ventuno domande consecutive con risposte sbagliate.