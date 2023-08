La direzione dell’aeroporto di Catania ha dichiarato che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno inaccessibili fino a che la situazione non si sarà calmata. Tutti gli arrivi e le partenze sono stati sospesi.

Eruzione Etna, lava e boati

L’Etna sta vivendo un’ennesima fase di eruzione tra fiumi di lava e fortissimi boati. Gli esperti dell’INGV di Catania hanno comunicato immediatamente che dalle 18:40 di domenica pomeriggio, si è verificata un’attività di tipo stromboliano presso il cratere sud-est, la quale sta gradualmente intensificandosi. Il modello di previsione della dispersione di una potenziale nuvola eruttiva indica che questa si sta dirigendo verso sud. Nel corso della serata di domenica 13 agosto, si è già verificato un deposito di cenere nell’area circostante il rifugio Sapienza-Piano Vetore.

Aeroporto Catania, ancora chiuso

L’accesso ai servizi di arrivo e partenza sarà temporaneamente interdetto a tutti i passeggeri, i quali dovranno attendere l’autorizzazione della propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Il provvedimento è stato adottato in seguito all’incendio che ha interessato l’aeroporto il 16 luglio scorso, causando la chiusura temporanea dell’infrastruttura.

L’ordinanza del sindaco: “Stop alle escursioni”

Contemporaneamente, il sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta, ha emanato un’ordinanza che proibisce le escursioni verso il versante nord del vulcano, fino a nuove disposizioni. L’attività eruttiva dell’Etna sembra essere in fase di rallentamento, ma una nube vulcanica si è dispersa verso sud, causando la caduta di ceneri nell’area meridionale del vulcano e oltre. È richiesto ai passeggeri di verificare l’aggiornamento dei voli tramite la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, come sottolineato in un comunicato ufficiale. Ulteriori dettagli sui voli possono essere ottenuti contattando le compagnie aeree coinvolte o consultando le piattaforme social dell’aeroporto, oltre che il sito web ufficiale www.aeroporto.catania.it.