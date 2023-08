Caterina Balivo prima del ritorno in Rai confessa: “Al di la delle rughe sono la stessa”

Caterina Balivo ha accettato di tornare in Rai dopo aver lasciato Vieni da me nel 2020. Fu una scelta difficile che la conduttrice, oggi 43 anni, ha fatto pensando soprattutto alla sua famiglia. L’impegno quotidiano la portava fuori casa spesso e questo non era un bene per lei, il marito e i figli. Ci sono stati una serie di motivi che l’hanno indotta a prendere consapevolezza del suo vissuto:

“I motivi sono tanti, ma potremmo riassumerli nel bisogno di ascoltare quello che succedeva nel mondo e alla mia famiglia. Non si può far sempre finta di nulla”. Ha poi precisato: “Ho deciso di ascoltarmi, senza farmi travolgere da condizionamenti esterni o da quello che sarebbe stato, forse, più giusto per me”. Ha dichiarato al magazine Chi. Caterina ha capito d’aver raggiunto il suo punto di svolta quando è tornata in video, scegliendo quello che più era adatto per lei. Ha fatto solo ciò che le somigliava di più e che era stimolante a livello personale e professionale.

I suoi programmi si sono rivelati sempre vincenti, ha ottenuto dati d’ascolti rilevanti e il pubblico non ha mai mancato di riconoscerle i meriti. Eppure non si spiega perchè spesso viene criticata dall’opinione pubblica: “Non saprei. Non sono brutta, non ho drammi, ho un marito e due figli. A 19 anni avevo il primo contratto il Rai e a soli 26 avevo le prime serate. Se fossi invidiosa, molto probabilmente, mi starei antipatica anch’io”. La conduttrice poi precisa: ” Siamo cresciuti con la favola della piccola fiammiferaia che, pian piano, ce la fa. Nel momento in cui ti poni come una donna ambiziosa, che non si vuole mortificare e con un suo pensiero ben preciso, iniziano ad arrivare i detrattori”.

Caterina Balivo: “La gente mi vuole bene“

La conduttrice non si fa condizionare dalla stampa, le basta sapere che il pubblico le vuole bene e che apprezza il suo lavoro. L’ha conosciuta quando aveva appena 20 anni e ora che ne ha 43 non è cambiata molto ha solo qualche ruga in più.

“Mi ha conosciuta a 20 anni e, al di là delle rughe, sono rimasta la stessa. Faccio quello che fanno tutte le donne che lavorano: la spesa, mi arrabbio coi miei figli, li vado a prendere, li riporto e non cancello le smagliature che ho per via delle due gravidanze. Ho 43 anni e non voglio fare la 23enne, né la 50enne. Non voglio essere né giovane, né vecchia, voglio essere contemporanea. Così come vorrei che fosse anche il mio programma”.