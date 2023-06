Cheesecake alle fragole e cioccolato, prova questa ricetta facilissima

La cheesecake è un dolce fresco e goloso che soddisferà i palati di tutti gli amanti dei dolci freschi e del cioccolato. È perfetta da servire come dessert estivo o per qualsiasi occasione speciale.

Ecco la ricetta facile e veloce per una deliziosa cheesecake alle fragole e cioccolato senza gelatina pronta in soli 10 minuti:

Ingredienti

200 g di biscotti secchi (tipo digestive o frollini)

100 g di burro fuso

300 g di formaggio cremoso (tipo Philadelphia)

200 g di panna montata

100 g di zucchero a velo

Fragole fresche (circa 200 g)

Cioccolato fondente grattugiato (q.b.)

Procedimento

Trita i biscotti secchi finemente utilizzando un mixer o mettendoli in un sacchetto e schiacciandoli con un mattarello.

In una ciotola, mescola i biscotti tritati con il burro fuso fino a ottenere un composto omogeneo. Prendi uno stampo a cerniera di circa 20-22 cm di diametro e foderane il fondo con carta da forno. Versa il composto di biscotti sul fondo dello stampo e compattalo con il dorso di un cucchiaio in modo uniforme. Metti lo stampo in frigorifero per far solidificare la base della cheesecake.

Nel frattempo, in una ciotola grande, mescola il formaggio cremoso con lo zucchero a velo fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Aggiungi la panna montata alla crema di formaggio e mescola delicatamente fino a incorporarla completamente.

Prendi la base di biscotti dal frigorifero e versa la crema di formaggio sopra di essa, livellando la superficie con una spatola. Taglia le fragole a fette e distribuiscile sulla superficie della cheesecake, dai una spennellata sopra di marmellata alle fragole. Spolvera generosamente il cioccolato fondente grattugiato sopra le fragole.

Riponi la cheesecake in frigorifero per almeno 2 ore o fino a quando si sarà solidificata. Prima di servire, rimuovi delicatamente lo stampo a cerniera e trasferisci la cheesecake su un piatto da portata. Taglia a fette e goditi la tua cheesecake alle fragole e cioccolato pronta in soli 10 minuti!

Tre consigli per rendere ancora più deliziosa la tua cheesecake alle fragole e cioccolato:

Scegli fragole mature e aromatiche: Per ottenere il massimo sapore e dolcezza, assicurati di utilizzare fragole mature e aromatiche. Se possibile, opta per fragole di stagione, che sono più gustose e succose.

Personalizza la decorazione: Oltre a spolverare il cioccolato fondente grattugiato sulla superficie, puoi aggiungere una decorazione extra per rendere la cheesecake ancora più invitante. Puoi disporre alcune fragole intere sulla parte superiore, o anche creare un delizioso sciroppo di fragole da versare sopra ogni fetta prima di servire.

Variante al cioccolato: Se preferisci un sapore diverso o vuoi sperimentare, puoi sostituire il cioccolato fondente con cioccolato bianco o al latte. Questo darà alla tua cheesecake una nota di dolcezza diversa e un aspetto accattivante. Puoi anche aggiungere un po’ di estratto di vaniglia o di limone alla crema di formaggio per un tocco di freschezza.

Origini della cheesecake

La cheesecake è un dolce molto amato e diffuso in tutto il mondo, ma le sue origini risalgono a tempi antichi. La sua storia affonda le radici nell’antica Grecia, dove si crede che fosse servita agli atleti durante i Giochi Olimpici come fonte di energia e nutrimento.

La versione greca della cheesecake era fatta principalmente con formaggio fresco, miele e grano. L’uso del formaggio cremoso era molto comune nell’antica Grecia, e il dolce veniva cotto al forno per ottenere una consistenza morbida e cremosa.

Successivamente, la ricetta si diffuse nell’Impero romano, dove subì alcune modifiche. I Romani aggiunsero ingredienti come le uova e il burro per rendere la torta più ricca e cremosa. La versione romana era spesso aromatizzata con miele, spezie e frutta fresca.

Durante il Medioevo, la cheesecake si diffuse in Europa, dove subì ulteriori modifiche e adattamenti regionali. Ogni paese sviluppò la propria versione, utilizzando ingredienti locali e tradizioni culinarie.

Negli Stati Uniti ottenne una grande popolarità grazie all’immigrazione europea. Le prime cheesecake americane erano ispirate alle tradizioni europee, ma col tempo si sviluppò uno stile unico. La cheesecake americana si caratterizza per la sua consistenza densa e cremosa, spesso servita con salse e ripieni di frutta.

Oggi, questo dolce è diventato una delle torte più amate e versatile al mondo. È disponibile in una vasta gamma di gusti e varianti, dalla classica alla New York style alla cheesecake al cioccolato, alle versioni con frutta fresca, caramello o addirittura salate.

Indipendentemente dalla sua origine continua a deliziare i palati di molte persone in tutto il mondo. È diventata un’icona della cucina internazionale e un dolce apprezzato per le occasioni speciali.