Grande Fratello Vip, Elisa de Panicis: le rivelazioni scottanti su Andrea Denver

Dopo appena una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip non mancano all’interno della casa intese, complotti e antipatie e come è naturale che sia riemergono anche vecchi rancori tra chi si conosceva fuori dal programma.

Il riferimento ovviamente è per Andrea Denver e Elisa de Panicis che a quanto pare hanno avuto un breve flirt occasionale tra Milano e Miami. Elisa si è sfogata con Paola di Benedetto alla quale ha confidato di non sopportare alcuni atteggiamenti del noto modello, per esempio è convinta che l’avvicinamento di Denver a Rita Rusic sia un atto di convenienza, il modello è consapevole dell’influenza che ha l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori nel mondo dello show business.

In proposito Elisa ha detto: “Sta facendo il cagnolino con Rita Rusic Lui lui è entrato e ovviamente ha detto che suo cugino gli ha detto che Rita è un pezzo grosso e quindi mi affiancherei a lei .” Elisa poi insiste dicendo che Andrea sta cercando di manipolare anche lei, le suggerisce chi nominare, come comportarsi nella casa e con chi, ecc: ” È una persona che mi indica cosa fare” .

Elisa rincara la dose e come ha riportato Ilsussidiario, dice a Paola Di Benedetto: “Ti ricordi a metà dicembre abbiamo registrato i video del Gf? Ecco, io e lui avevamo degli hotel vicini. Lui mi chiama e mi dice ‘Senti posso venire in camera tu a farti dei massaggi?’. Io gli ho detto di no e lui mi ha detto ‘Ho parlato con Ignazio Moser e gli ho chiesto se c’erano dei posti dove poter far roba senza essere visti dalle telecamere“. Ti rendi conto? Ma bravo ragazzo sto ca**o. Prima di entrare al Gf mi ha detto ‘A me piacerebbe che Ivan Gonzalez diventasse il mio migliore amico e che io e te ci fidanzassimo’. Ti giuro mi ha detto così, tipo piano scritto. Un piano creato da lui. Sono sicura di quello che dico, non me le invento le cose“.

Grande Fratello Vip, lo sfogo di Elisa de Panicis e le perplessità di Paola di Benedetto

Lo sfogo di Elisa de Panicis mette alcuni dubbi a Paola di Benedetto che ascoltandola le dice che sta facendo delle accuse gravi. Inoltre Paola non riesce a capire il tanto disagio che la fashion blogger prova nei confronti d’Andrea Denver se fra loro non c’è stato niente di serio, se è una relazione finita Elisa non dovrebbe essere così appassionatamente arrabbiata. Decisamente la De Panicis non è proprio indifferente al fascino del modello che sa benissimo come prenderla e influenzarla e ovviamente condizionarla a suo favore.