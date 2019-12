Aida Yespica: “Aaron cresce in fretta. Non lo vedo da 4 mesi”

Aida Yespica ha raccontato nel salotto di Verissimo che per motivi vari non vede suo figlio Aaron da 4 mesi

Ospite di Verissimo Aida Yespica ha rivelato nel salotto di Silvia Toffanin che non vede il figlio Aaron da quattro mesi, per problemi legati ad alcuni suoi documenti non ha potuto raggiungere il ragazzo a Miami dove vive con il padre l’ex calciatore Matteo Ferrari che ne detiene la custodia. Un momento difficile per l’ex showgirl che sta cercando di superare con calma senza farsi prendere dall’ansia, nonostante è a pezzi: “Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così. Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti… Sono davvero a pezzi.“

Aida è apparsa veramente provata da questa situazione, tanto che ha lamentato di non essere riuscita a stare con Aaron neanche il giorno del suo compleanno: “Il giorno del suo compleanno gli ho mandato tanti video di dj e artisti che gli piacciono. Un regalo che invece mi sono fatta io legato a mio figlio è un tatuaggio con la sua data di nascita. Vorrei passare più tempo con mio figlio, vorrei tenerlo sempre con me. In questo momento è impossibile“.

Aida Yespica: “Non trascorrerà con Aaron neanche il Natale”

Aida Yespica ha mostrato il suo lato sensibile, la bella showgirl è molto legata al figlio anche se non è la prima volta che per motivi di lavoro si trova lontano da lui ma questa volta si sente forzata e il fatto di non poter festeggiare il compleanno e probabilmente neanche il Natale la fa stare veramente male, è un momento difficile che lei definisce impossibile ma si sta battendo per tornare da lui e trascorrere più tempo possibile insieme, lo vuole vedere crescere questo come mamma è l’unico desiderio che ha.