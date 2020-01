Chi è Barbara Alberti: etá, peso, carriera, vita privata, marito e curiosità

Contro ogni previsione Barbara Alberti 77enne scrittrice, giornalista e opinionista di alcuni particolati salotti televisivi ha fatto la sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip, il suo scopo è quello di dare al reality una qualifica meno trash, oltre che comprendere le dinamiche di questa originale esperienza. Barbara Alberti ha accettato la sfida che Alfonso Signorini le ha proposto e oggi, nonostante la sua eccellente carriera letteraria e non solo si mette in gioco senza se e senza ma coerente con i suoi modi rivoluzionari e sempre fuori le righe.

Chi è Barbara Alberti

Nome : Barbara Alberti

: Barbara Alberti Data di nascita : 11 Aprile 1943

: 11 Aprile 1943 Età : 76 anni

: 76 anni Peso : 55 kg

: 55 kg Luogo di nascita: Umbertide, Italia

Umbertide, Italia Segno zodiacale : Ariete

: Ariete Titolo di studio : Laura in Filosofia

: Laura in Filosofia Professione : scrittrice, sceneggiatrice, giornalista, opinionista

: scrittrice, sceneggiatrice, giornalista, opinionista Altezza: 170 cm

170 cm Marito : È stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani

: È stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani Figli : Malcom Pagani 45 anni e Gloria Samuela Pagani

: Malcom Pagani 45 anni e Gloria Samuela Pagani Account Social: Barbara Alberti non ha un account Instagram

Carriera di Barbara Alberti

Nata in provincia di Perugia a Umbertide Barbara Alberti è andata a vivere a Roma con la famiglia quando era molto piccola, ma la capitale non l’è mai piaciuta la ritiene una città decisamente grande, troppo caotica e disordinata. Studia a La Sapienza dove si laurea in Filosofia, poi riesce ad affermarsi come scrittrice divenendo in poco tempo una delle voci della letteratura contemporanea più eclatanti.

Ha scritto numerosi opere come “Memorie Malvagie” e “Povera Bambina”; nel 1988 ha ottenuto il tesseramento come giornalista pubblicista e ancora oggi collabora con alcune testate giornalistiche come Il Fatto Quotidiano. Ha idee rivoluzionarie soprattutto nei confronti di alcune scelte femminili, non condivide la chirurgia estetica ed è orgogliosa di mostrare la vecchiaia: i suoi capelli bianchi sono la sua più grande ricchezza. Barbara Alberti è anche un popolare volto televisivo, è un’opinionista affermata e ha anche partecipato a Celebrity Masterchef dove è stata eliminata alla seconda puntata.

Vita privata, marito e figli

Barbara Alberti ha avuto due figli Malcom e Gloria Samuela Pagani dal produttore sceneggiatore Amedeo Pagani. La scrittrice ha tuttavia dichiarato che nel corso della sua vita si è sempre sentita attratta dagli omosessuali, li ha sempre considerati uomini liberi e rivoluzionari in gradi di far valere il loro pensiero in modo determinato.

Barbara Alberti e la chirurgia estetica

Nel 2019 durante la trasmissione Vieni da me, ha rivelato di aver rifatto il seno, circa 40 anni prima. Dopo la sua prima gravidanza il seno era andato completamente giù, grazie ad un’amica che la convinse a ricorrere alla chirurgia estetica ha ridotto e armonizzato il seno.

Barbara Alberti curiosità