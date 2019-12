Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rivela altri tre nomi

Il Grande Fratello Vip è in pieno fermento, il programma che andrà in onda il prossimo Gennaio per il momento ha all’attivo due concorrenti ufficiali: Rita Rusic e Pago che hanno reso nota la loro partecipazione con delle dichiarazioni pubbliche. Il quadro tuttavia si sta componendo, Alfonso Signorini che è, per la prima volta, alla conduzione del reality e sarà sostenuto da due opinionisti che sono tutto un programma ossia Pupo e Wanda Nara, ha rivelato a #cr4 La repubblica delle donne i nomi di altri tre personaggi due donne e un uomo:

Michele Cucuzza, Antonella Elia e Adriana Volpe tre inquilini in grado di vivacizzare la casa nel bene e nel male.

In proposito il direttore di Chi ha detto:” Non perdetevi Antonella Elia e Adriana Volpe. Vi assicuro che ci saranno dei bei match”. A quanto pare Signorini sta organizzando il tutto per il meglio a cominciare dalla scelta dei protagonisti che a suo parere devono non solo avere un popolarità consolidata nel tempo ma anche essere in grado di stimolare e attirare l’attenzione del pubblico, il fine ovviamente è quello di ridare al reality quel lustro iniziale perso dalle ultime edizioni.

Grande Fratello Vip, in attesa di conoscere gli altri concorrenti

Per il momento il Grande Fratello Vip prossimo alla messa in onda ha 5 concorrenti ai quali se ne dovrebbero aggiungere degli altri molto presto. I rumors parlano di personaggi altisonanti, nomi come:

Paola Di Benedetto,

Barbara Alberti,

Paolo Ciavarro,

Antonio Zequila,

Aristide Malnati,

Ilona Staller,

Scialpi,

Ivan Gonzalez,

Andrea Dal Corso,

Andrea Denver

Per i quali ci sono stati uno o più contatti per i quali si attende solo la conferma ufficiale.

Molte le voci sulla partecipazione di Loredana Lecciso che avrebbe detto si in un primo momento per poi tirarsi indietro affermando che probabilmente questo per lei non è il periodo migliore per fare il Grande Fratello Vip, anche se c’è chi sostiene che la risposta della Lecciso non sia definitiva