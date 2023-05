Chi è Christopher Leoni: biografia, età, vita privata, lavoro e Instagram

Christopher Leoni è tra i naufraghi ufficiali de L’Isola dei famosi 2023. Volto noto al pubblico per aver partecipato a diverse fiction di successo. D’origine brasiliane, vive in Italia da tempo grazie anche al suo lavoro di modello che l’ha portato nel Bel Paese. Ha inoltre alle spalle un’esperienza a Ballando con le stelle e oggi è sbarcato in Honduras.

Biografia

Classe 1986, Christopher Leoni è nato in Brasile ma sin d’adolescente, grazie alla sua palese bellezza, ha intrapreso la carriera di modello. Dopo aver militato in alcune agenzie di moda è approdato a Milano dove ha sfilato per importanti brand. Nel 2012 ha debuttato in alcune fiction come L’Onore e il rispetto, Pupetta, e Il Peccato e la vergogna 2 che lo hanno consacrato attore a tutti gli effetti. In seguito ha partecipato come concorrente ufficiale a Ballando con le stelle 2017 dove ha ballato insieme a Ekaterina Vaganova. Oggi è un naufrago de L’Isola dei famosi, esperienza che ritiene formativa e che desiderava fare da tempo.

- Advertisement -

Chi è Christopher Leoni?

Nome: Christopher Cassio Martins Meireles

Nome d’arte: Christopher Leoni

Età: 36

Data di nascita:29 settembre 1986

Luogo di nascita: San Paolo (Brasile)

Segno Zodiacale: Bilancia

Professione: attore e modello

Altezza: 1,87 m

Tatuaggi: no

Profilo Instagram Ufficiale: @ worldleoni

Vita privata

Christopher Leoni è legato a Francesca Versace, figlia di Santo noto imprenditore. I due sono molto legati e vivono a Milano con i loro figli:, Ayla Leonor nata nel 2014 e Santo del 2017. Conducono una vita riservata e non amano il gossip e i riflettori. Leoni ha un profilo Instagram molto attivo, conta più di 10 mila followers e interagisce spesso con i suoi fans. Condivide molto del suo lavoro e dei tanti viaggi che periodicamente intraprende, ma non mancano scatti della vita privata.

Curiosità