Chi è Claudia Motta: biografia, età, fidanzato e Isola dei Famosi 2023

Claudia Motta è tra i naufraghi de L‘Isola dei famosi 2023, volto giovane del reality in grado d’animare vivacemente le dinamiche in Hondurars. Ha già legato con alcuni dei naufraghi e si è invece scontrata con altri mostrando una carattere non proprio docile. Classe 2000 Claudia è nata a Roma, ha una sorella e i suoi genitori sono impiegati, molto lontani dal mondo dello spettacolo.

Biografia

Dopo la maturità si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza e in seguito all’Accademia Nazionale di Roma. Ha intrapreso la carriera tv partecipando a Tiki Taka e a Donna Avventura. Poi nel 2021 ha superato le selezioni di Miss Mondo Italia dove ha vinto il titolo. Ha avuto esperienza anche come modella, ed è stata scelta come volto dei fotoromanzi. Ha al suo attivo anche parti in alcune fiction come Il Capitano con Alessandro Preziosi, Arrivederci amore ciao con Alessio Boni. Oggi vive a Velletri e ha molte passioni.

Chi è Claudia Motta?

Nome: Claudia Motta

Età: 23 anni

23 anni Data di nascita: 5 settembre 2000

Luogo di nascita: Roma

Roma Segno Zodiacale: sconosciuto

Professione: Modella e studentessa

Altezza: 173 cm

Profilo Instagram Ufficiale: @_claudiamotta_

Vita privata

Claudia Motta è una bellissima ragazza appena 22enne, ha intrapreso solo da qualche anno la carriera televisiva ed ora ha accettato di partecipare a L‘Isola dei Famosi 2023. Come naufraga ha intenzione di far conoscere al pubblico il suo carattere e la determinazione. Spesso è stata protagonista del gossip e secondo alcune fonti avrebbe una relazione con il noto chef televisivo Simone Rugiati. Il rumors non è stato tuttavia confermato dai diretti interessati che hanno evitato d’alimentare la polemica.

Curiosità