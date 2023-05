Chi è Corinne Cléry: biografia, Età, fidanzati, carriera e Isola dei Famosi 2023

Corinne Clery è oggi una concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023, un ruolo che ha accettato con entusiasmo per mettere alla prova la sua determinazione. Appena 73 anni Corinne ha origini francesi, ma è molto nota in Italia. E’ un’attrice di successo, con una carriera eclettica alle spalle. Considerata tra i volti del cinema erotico italiano è riuscita ad affermarsi anche in tv.

Biografia

Classe 1950 Corinne Clery, vero nome Corinne Marie Picolo, è nata e cresciuta a Parigi. Ha sempre avuto una predisposizione per la recitazione, passione che ha coltivato fin da piccola. Dopo i primi debutti e qualche parte sporadica viene scelta come Bond girl in Agente 007 – Moonraker – Operazione spazio del 1979, un ruolo che le apre porte del cinema internazionale. In seguito Salvatore Samperi, Carlo Vanzina e Carlo Lizzani le fanno conquistare il titolo di icona del cinema erotico italiano e questo la rende molto popolare soprattutto nel Bel Paese, dove trova la sua seconda casa. Negli ultimi anni non ha detto no a reality e a talent e ha partecipato a Ballando con le stelle (2009), Pechino Express (2013) e al GF VIP nel 2017.

Vita Privata

Corinne Clery è stata sposata 3 volte e fidanzata a lungo con Angelo Costabile. A soli 17 anni, nel 1967, ha sposato il produttore cinematografico Hubert Hayaffe dal quale nel 1968 ha avuto il figlio Alexandre, con cui oggi non sembra avere nessun rapporto. Il matrimonio si conclude per volontà dell’attrice che percepisce una certa trascuratezza da parte dell’uomo.

Nel 1971 ha sposato Luca Valerio, ma anche questa storia per motivi non rivelati, non ha un lieto fine. Poi Corinne Cléry nel 1995 si unisce con Bebbe Ercole, un noto arredatore, ex marito di Serena Grandi. La relazione si è conclusa con la morte dell’uomo. I confronti vivaci tra la naufraga e la Grandi sono di dominio pubblico. Dal 2017 al 2019 l’attrice è stata fidanzata con il giovane Angelo Costabile, i due hanno partecipato anche a Pechino Express, ma poi hanno intrapreso strade diverse. Oggi Corinne è single, si sta godendo il soggiorno in Honduras anche se da qualche giorno ha manifestato qualche segnale di stanchezza.

Curiosità