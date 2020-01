Chi è Fernanda Lessa: etá, peso, carriera, vita privata, marito e curiosità

Fernanda Lessa torna in tv come inquilina del Grande Fratello Vip dopo un periodo d’assenza dal mondo dello spettacolo, periodo condizionato soprattutto da problemi di tossicodipendenza.

D’origine brasiliana Fernanda Lessa ha esordito nel mondo della moda molto giovane, ha sfilato nelle più importanti piazze internazionali e per moltissimi brand anche se la sua passione è la musica è infatti una dj affermata. Nel 1996 si è trasferita da Rio de Janeiro a New York dove la sua carriera come modella è decollata portandola fino in Italia dove ha intrapreso anche il suo percorso nello spettacolo. Fernanda è mamma di due bambine avute dal tastierista dei Subsonica, Davide Dileo (in arte Boosta) relazione oggi finita. Attualmente è legata all’imprenditore Luca Zocchi con cui si è sposata nel 2017.

Chi è Fernanda Lessa

Nome : Fernanda Lessa

: Fernanda Lessa Data di nascita : 15 Aprile 1977

: 15 Aprile 1977 Età : 43 anni

: 43 anni Peso : 60 kg

: 60 kg Luogo di nascita: Rio de Janeiro, Brasile

Rio de Janeiro, Brasile Segno zodiacale : Ariete

: Ariete Titolo di studio : /

: / Professione : modella, showgirl, dj

: modella, showgirl, dj Altezza: 178 cm

178 cm Misure : 90-65-98

: 90-65-98 Fidanzat i, Marito : Dal 2017 è sposata con l’imprenditore Luca Zocchi. Precedentemente a avuto una relazione con il produttore fotografico Vittorio Mango e una storia con David Di Leo da cui ha avuto due figlie.

i, : Dal 2017 è sposata con l’imprenditore Luca Zocchi. Precedentemente a avuto una relazione con il produttore fotografico Vittorio Mango e una storia con David Di Leo da cui ha avuto due figlie. Figli : Lua Clara nata nel 2007 e Ira Marie nata nel 2008

: Lua Clara nata nel 2007 e Ira Marie nata nel 2008 Account social: Instagram

Carriera di Fernanda Lessa

Fernanda Lessa ha esordito come modella molto giovane in Brasile, poi ottenuti i primi successi si è trasferita a New York dove è andata a vivere nel 1997 e dove ha conquistato le più importati cover dei magazine di moda internazionali: è apparsa su Vogue, Elle, Maxim e molti altri. Top model riconosciuta Fernanda ha sfilato per brand come Victoria’s Secret, ma anche Armani ha poi debuttato in importanti spot televisivi per marchi come Samsung e Revlon.

Nel 2000 approda alla tv italiana e nel 2002 affianca Paolo Bonolis nella conduzione di Moda Mare a Porto Cervo e Piero Chiambretti in quella degli Italian Music Awards. Insieme ad Alena Seredova e Natasha Stefanenko ha indossato, invece, i panni di Iena per una sera, alla conduzione del popolare programma di Italia 1. Successivamente nel 2004 fa il suo debutto anche come dj e partecipa come all’Heineken Jammin Festival, mentre nel 2006 prende parte alla quarta edizione dell‘Isola dei Famosi. Fernanda è poi sparita dalle scene per problemi di tossicodipendenza oggi totalmente risolti.

Vita privata, fidanzati, marito e figli

Fernanda Lessa ha avuto una relazione con il produttore fotografico Vittorio Mango finita la quale ha conosciuto il tastierista dei Subsonica, Davide Dileo (in arte Boosta) con cui ha instaurato un rapporto stabile e ha avuto due figlie Lua Clara è nata il 18 ottobre 2007 e Ira Marie, il 14 agosto del 2008. Per vari motivi la storia con il padre delle sue bambine è finita, poco tempo dopo Fernanda ha conosciuto Luca Zocchi imprenditore con cui è sposata dall’Aprile del 2017.

Fernanda Lessa curiosità