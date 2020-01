Grande Fratello VIP parte l’8 gennaio, ecco tutti i concorrenti

Il Grande Fratello Vip 2020 parte l’8 Gennaio, dopo tanto parlare e rumors l’attesa è finita, poche ore e il reality concepito d‘Alfonso Signorini per la prima volta alla guida del programma nella veste di conduttore prenderà vita.

Il direttore di Chi ha creato intorno agli inquilini scelti una certa aspettativa, ha cercato di amalgamarli in modo uniforme pensando ad una convivenza forzata fra personaggi variegati, d’estrazione culturale ma anche sociale diversa. Di seguito l’elenco dei personaggi scelti, alcuni veterani dei reality altri invece alla loro prima esperienza sociale, senza dimenticare i 4 ex veterani del Grande Fratello Nip che tornano sotto i riflettori grazie ad una scelta studiata proprio dì Alfonso Signorini.

Tra i personaggi più curiosi ci sono Adriana Volpe conduttrice tv, il giornalista Michele Cucuzza, l’ex produttrice cinematografica Rita Rusic e l’opinionista e scrittrice Barbara Alberti, volti che non hanno mai partecipato ad un reality e vivranno questa esperienza in modo completo ma anche inconsapevoli di alcune dinamiche.

I nomi più noti, quelli che si sono già districati nelle varie esperienze dei reality sono Antonella Elia showgirl e ex naufraga e viaggiatrice di Pechino Express, gli attori Fabio Testi e Antonio Zequila anche loro non estranei ai reality, l’egittologo Aristide Malnati, la showgirl Fernanda Lessa, la modella Paola di Benedetto, fidanzata attualmente con Federico Rossi del duo Benji e Fede, e l’attore Andrea Montovoli anche lui ex Pechino Express. Infine non mancano l’ex tronista Ivan Gonzales e Elisa de Panicis presunta ex di Cristiano Ronaldo.

Grande Fratello Vip, tutti in concorrenti che hanno accettato

Hanno accettato d’unirsi al Grande Fratello Vip 2020 studiato e voluto d’Alfonso Signorini anche Paolo Ciavarro figlio di Massimo e Eleonora Giorgi impegnato fino ad ora a Forum, Pago reduce dalla fine della sua storia con Serena Enardu, Licia Nunez e Carlotta Maggiorana e anche l’ex moglie di Francesco Sarcina Clizia Incorvaia.

La sorpresa che Signorini ha riservato al suo pubblico riguarda l’entrata nella casa di 4 ex concorrenti del Grande Fratello Nip: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese anche se a quanto pare i veterani dovranno giocarsi l’entrata e la possibilità di godere nuovamente dell’effetto popolarità originato dal GFVIP.