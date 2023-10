Chi è Francesco Le Foche: il medico brutalmente aggredito a Roma

Nato a Sezze il 28 luglio 1957, Francesco Le Foche è stato uno dei medici più in vista durante la pandemia. Laureatosi a Roma, si è specializzato in immunologia e infettivologia clinica. Le Foche è iscritto all’Ordine dei Medici di Latina ed è un esperto riconosciuto in in allergologia e immunologia clinica.

Il medico dirige un day hospital specifico al policlinico Umberto I e, inoltre, svolge l’attività di professore a La Sapienza. Infine gestisce il suo studio privato di Via Po, proprio nello studio ha avuto luogo la brutale aggressione.

La lotta al COVID

Data la sua grande esperienza e competenze e i suoi studi sulla variante Omicron, Le Foche è stato spesso ospite di diverse trasmissioni televisive. A portare Le Foche in TV per la prima volta è stata Mara Venier. La conduttrice lo ha scelto spesso come esperto per il suo programma “Domenica IN”. Non solo, Le Foche è stato spesso ospite presso Porta a Porta e ha ricevuto l’apprezzamento del pubblico per la sua pacatezza.

Le Foche ha spiegato agli spettatori come il virus si evolveva e agiva durante i momenti più duri della pandemia. Apprezzate e riconosciute le sue spiegazioni sulla risposta dell’organismo e la funzione dei vaccini Covid. Nel 2020 l’immunologo ha pubblicato il libro “Sì, andrà tutto bene: ecco perché il Covid-19 sarà sconfitto“. Durante la Pandemia è stato inserito nella corrente dei medici “ottimisti” dato il suo approccio positivo alla lotta al COVID