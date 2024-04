Milano, Città Studi di via Jommelli: un uomo aggredisce la compagna

Milano, clinica Città Studi di via Jommelli. Sono circa le 17:00 di ieri pomeriggio. Una coppia giovane (22 anni entrambi) arriva insieme all’ospedale dove la donna aveva un appuntamento per effettuare una visita medica preliminare per una possibile assunzione.

Rimangono ancora da chiarire molti punti tra cui se i due fossero davvero arrivati insieme oppure se lui avesse pedinato lei fino all’ingresso della clinica. Perché è qui, stando alle testimonianze raccolte dai Carabinieri, che comincia la discussione tra i due.

Quello che è certo è che l’uomo ha raggiunto la donna tentando di aggredirla, l’ha anche spinta facendola cadere a terra. Quando la donna si è rialzata, in lacrime, ha cominciato a correre gridando “aiuto aiuto!” e si è rifugiata all’interno di uno degli uffici della clinica.

In soccorso della donna sono intervenuti un infermiere di 57 anni, un inserviente 56enne e un passante, un uomo di 74 anni.

L’aggressore però estrae un coltello e con questo li ferisce: il 74enne alle mani e gli altri due alla coscia e a un polpaccio. Fortunatamente, sono state poi rilevate solo ferite superficiali per tutti e tre in quanto il coltello aveva una lama piccola e non molto tagliente.

I tre intervenuti e anche gli altri testimoni hanno detto che l’uomo urlava all’indirizzo della compagna “ti uccido! ti uccido” e che sembrava alterato, forse sotto l’effetto di alcol o di qualche sostanza stupefacente.

Il Pubblico Ministero di Milano, Alessia Menegazzo, ha disposto l’arresto per l’uomo con l’accusa di lesioni aggravate.

I Carabinieri interrogheranno sia l’uomo sia la donna per ricostruire i fatti e per stabilire la causa della reazione violenta di lui.