Aggressione a un giornalista, assolto Beppe Grillo

Beppe Grillo viene assolto nel processo di Livorno riguardante un’aggressione avvenuta nel 2020 ai danni di un cronista della trasmissione Mediaset, “Dritto e Rovescio”. Il comico e garante M5S era imputato per violenza privata e lesioni ai danni del giornalista Mediaset.

Il fatto risale al 2020, quando, sulla spiaggia di Marina di Bibbona, il giornalista stava tentato di intervistare Beppe Grillo per conto della trasmissione per cui lavorava. Durante il tentativo Grillo aveva afferrato il cellulare del giornalista con forza per poi spingerlo, causandogli un trauma distorsivo al ginocchio.

Il giudice di Livorno ha confermato la veridicità dei fatti ma ha assolto Grillo per la tenuità del reato. Il comico è stato condannato al risarcimento dei danni al giornalista da quantificare in separata sede e a una provvisionale di 1.000 euro in suo favore, oltre al rimborso di 3.500 per le spese di costituzione di parte civile.

Inoltre il garante M5S è stato condannato a pagare un risarcimento del danno pari a 500 euro ciascuno a Fnsi e Ordine dei giornalisti che si erano costituiti parte civile nel processo. Durante il processo il Pubblico Ministero aveva chiesto l’assoluzione di Grillo, nonostante fosse stata accertata la sussistenza dei reati di violenza privata e lesioni colpose, proprio a causa della tenuità del reato.

L’avvocato della vittima ha espresso perplessità rispetto alla sentenza ritenendo che il fatto non fosse tenue ma meritevole di condanna.