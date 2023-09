Chi è Giselda Torresan Grande Fratello 2023: Età, Lavoro, Fidanzato e Instagram

Giselda Torresan è tra i protagonisti dell’edizione in corso del Grande Fratello. La giovane, considerata nip, sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Personaggio atipico e entusiasta della vita, apparentemente ingenua. e con un’allegria contagiosa. Sin da subito ha legato con i suoi coinquilini anche se con alcuni ha avuto dei momenti di distanza.

Ma chi è Gilselda Torresan?

Biografia

33 anni nata ad Asolo in provinca a di Treviso, Giselda ha un’unica grande passione: la montagna. Lavora come operaia anche se secondo alcuni rumors si sarebbe dimessa prima d’entrare nella casa del Grande Fratello. Vive in una malga sul Monte Grappa circondata dalla natura incontaminata e dai suoi animali, tra cui tanti gatti. Ama le passeggiate in montagna e passa molto tempo da sola. E’ anche per questo che l’esperienza al GF è qualcosa d’anomalo per lei.

Si è conquistato il titolo di outdoor influencer casualmente, non sa infatti spiegarsi come mai ha tanti followers su Instagram nonostante la sua vita ritirata e lontana dalle scene. E’ laureata in Scienze Ambientali presso l’università degli Studi di Padova. E’ inoltre una grande appassionata di fotografia. Ad oggi si dichiara single, ma in passato ha vissuto una storia importante che l’ha ferita profondamente. Oggi ha paura di lasciarsi andare in una nuova relazione.

Carriera

Giselda Torresan ufficialmente lavora in una fabbrica di componenti elettronici, ma grazie alla sua passione per la montagna e per la fotografia è diventata una vera star dei social. E’ apparsa in alcuni programmi tv e a lei sono stati dedicati alcuni articoli di giornale, il tutto sempre legato al suo modus vivendi tra le montagne. Ufficialmente le piace la sua vita, e non ha nessuna ambizione nel mondo dello spettacolo anche se poi la popolarità ha un suo particolare effetto.

