Chi è Luca Vetrone: biografia, età, lavoro, vita privata, Isola dei Famosi

Oggi naufrago molto apprezzato dal pubblico, Luca Varone è tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2023. Ha conquistato l’ingresso al reality dopo aver superato una serie di prove e ad oggi è tra i concorrenti maggiormente attivi e interessanti. Luca è un modello, influencer e personal trainer molto noto nell’ambiente del fitness e sui social.

Biografia

Classi 1995, Luca ha 28 anni è nato a Benevento ma vive a Rimini da tempo. I suoi profili social sono molto seguiti, in particolare su Tik Tok ha un vasto seguito. Ha debuttato in tv nel ruolo di tentatore nell’edizione di Temptation Island del 2021 e in seguito la sua popolarità in rete è continuata a crescere. In Honduras spera di farsi conoscere meglio e trovare un suo spazio nel mondo della televisione. E’ laureato in Scienze Motorie all’Università di Urbino Carlo Bo, e negli ultimi anni ha lavorato in vari locali.

Da circa due anni è impegnato al Musicariccione, un’agenzia di organizzazione eventi molto conosciuta nella riviera romagnola. Ha preso parte anche a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatore di Chiara Nasti, senza riscuotere un eccessivo eco mediatico. Tuttavia il ruol gli ha permesso di partecipare come tentatore a Temptation Island. Anche nel reality dei sentimenti non ha però lasciato il segno.

Chi è Luca Vetrone?

Nome: Luca Vetrone

Luca Vetrone Segno Zodiacale: non disponibile

Età: 28 anni

Data di nascita: 1995

Luogo di nascita: Benevento

Benevento Professione: personal trainer e influencer

Altezza: 190 cm

Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram Ufficiale: @luca.vetrone

Profilo Tik Tok Ufficiale: @luca.vetrone

Vita Privata

Ufficialmente Luca Vetrone è single. E’ naufragato in Honduras senza lasciare nessun amore in Italia. Il suo cuore è libero e non è escluso che possa innamorarsi d’una delle chicas presenti sull’Isola. Per ora il personal trainer si sta godendo l’esperienza da naufrago, ha legato con gli Hombres ma anche con gli altri membri delle tribù presenti e desidera rimanere sull’Isola il più possibile.

