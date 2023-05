Chi è Marco Mazzoli: Biografia, Età, Moglie e Isola dei Famosi 2023

Attualmente naufrago de L’Isola dei Famosi 2023 Marco Mazzoli è un noto speaker radiofonico, ideatore de Lo Zoo di 105 format molto seguito. Ha accettato di partecipare al reality della sopravvivenza in coppia con il collega Paolo Noise che ha lasciato l’Honduras in anticipo a causa di problemi di salute. Carlo ha 50 anni, è una persona vivace e ironica e sta affrontando l’esperienza con estrema spontaneità.

Biografia

Classe 1972, Marco Mazzoli è nato a Milano, ma a causa del lavoro dei genitori è cresciuto a Los Angeles. Poi nel 1987 ha debuttato in Radio e dopo diverse esperienze nel 1998 ha iniziato la collaborazione con Radio 105 che gli affida alcuni lavori a New York. In seguito conquista il successo grazie a Lo Zoo di 105 programma molto seguito. Prima d’approdare in Honduras Marco ha avuto anche alcune esperienze tv sia a Comedy Central che ha Striscia la notizia. Nel 2011 ha pubblicato il suo libro biografico Radiografia di un DJ che non piace, a cui hanno fatto seguito Sfighe e rivincite dello Zoo di 105 (2012), The Theory – Il codice del destino (2014). Light Up My Life è il suo primo singolo realizzato nel 2014 con la collaborazione del rapper Flo Rida. Recentemente ha ottenuto la cittadinanza statunitense.

- Advertisement -

Chi è Marco Mazzoli?

Nome: Marco Mazzoli

Marco Mazzoli Età: 50 anni

50 anni Data di nascita: 20 ottobre 1972

Luogo di nascita: Milano

Milano Segno Zodiacale: Bilancia

Professione: Conduttore radiofonico

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: non disponibile

Profilo Instagram Ufficiale: @marcomazzoliofficial

Vita Privata

Marco Mazzoli è sposato dal 2010 con Stefania Pittaluga. Per il momento la coppia non ha figli, ma sono molto legati l’uno all’altra. I due possiedono due gatti e un cane. Stefania ha fatto recentemente visita al marito in Honduras, dopo giorni che lo speaker lamentava di sentire la sua mancanza.

Curiosità