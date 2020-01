Chi è Rita Rusic: etá, carriera, vita privata, marito e curiosità

Produttrice, regista, attrice Rita Rusic d’origine croata d’adozione italiana, oggi vive a Miami è una delle donne più in vista del mondo dello spettacolo sia per le sue scelte imprenditoriali cinematografiche sempre di successo che per quelle private.

Rita Rusic ha 60 anni, ed è stata sposata con Vittorio Cecchi Gori e questo l’ha resa la regina del gossip degli anni ’80 e ’90. Appassionata di cinema e tv da quando era piccola ha lottato per emergere e conquistarsi un posto nella società viste anche le sue origini molto umili. Madre amorevole, Rita non ha parlato con Vittorio Cecchi Gori per molto tempo, oggi sono in buoni rapporti grazie alla malattia del produttore che ha riavvicinato la Rusic all’Italia e al suo ex marito.

Chi è Rita Rusic

Nome : Rita Rusic

: Rita Rusic Data di nascita : 16 Maggio 1970

: 16 Maggio 1970 Età : 60 anni

: 60 anni Peso : 60 kg

: 60 kg Luogo di nascita: Parenzo (Istria, ex Iugoslavia)

Parenzo (Istria, ex Iugoslavia) Segno zodiacale : Toro

: Toro Titolo di studio : /

: / Professione : attrice, produttrice, regista

: attrice, produttrice, regista Altezza: 175 cm

175 cm Misure : 91-63-91 cm

: 91-63-91 cm Marito : Vittorio Cecchi Gori

: Vittorio Cecchi Gori Figli : Mario e Vittoria

: Mario e Vittoria Account social: Instagram

Carriera di Rita Rusic

Rita Rusic manifesta interesse per il mondo dello spettacolo da quanto è piccola e il cinema italiano le da l’opportunità di debuttare sul set dopo qualche esperienza come modella. Il suo esordio avviene nel 1960 come cantante, poi nel 1982 interpreta una parte nel film “Attila Flagello di Dio” insieme a Diego Abatantuono, sul set conosce Vittorio Cecchi Gori i due si innamorano, dopo poco tempo si sposano e il loro sarà un matrimonio lungo che vedrà la nascita di due figli. Con il tempo e con a fianco Cecchi Gori Rita intraprende la carriera di produttrice cinematografica abbandonando il suo sogno d’attrice. Insieme a Vittorio Rita produce film di successo come “La vita è Bella” premiato con l’Oscar.

Nel 2000 Rita e Vittorio si separano ma questo non impedisce a Rita di continuare il suo lavoro come produttrice autonoma e fonda la Rita Rusic Company. Nel 2002 Rita Rusic debutta anche come scrittrice e pubblica il libro Jex Sex Diario erotico sentimentale. Oggi vive felicemente a Miami e torna in Italia occasionalmente.

Vita privata, fidanzati marito e figli

Poco si conosce della vita privata di Rita Rusic prima dell’incontro con Vittorio Cecchi Gori. La produttrice ha sposato Cecchi Gori dopo un breve periodo di fidanzamento, la coppia ha avuto due figli Mario e Vittoria. Rita e Vittorio si sono separati nel 2000 e lei ha intrapreso la carriera da sola, in seguito ha avuto una breve storia con Canio Mazzaro, ex di Daniela Santachè, relazione terminata nel 2011. La produttrice si è più volte attaccata con Valeria Marini, ex del marito, la ritiene responsabile dell’allontamento dei figli dal padre, mentre la showgirl è convinta che Rita non sia stata abbastanza vicino all’ex marito quando è stato male.

Oggi Rita risulta single sarà anche per questo che ha deciso d’entrare nella casa del Grande Fratello Vip nonostante abbia sempre detto che non avrebbe mai fatto un reality, ha definito questa scelta decisamente estrema.

Rita racconta della sua terribile esperienza nel campo profuhi

“Ora che ci penso, il Grande Fratello potrebbe essere un po’ come quando ero piccola, lì avevamo il filo spinato, però neanche dal GF possiamo uscire. Dopo essere stata nel campo profughi, noi giuliano-dalmati fummo trasferiti a Busto Arsizio, dove vivevamo in case popolari. Lì eravamo discriminati, eravamo “quelli del villaggio”, gli ultimi degli ultimi. Eppure a me quel posto piaceva, quelle case mi sembravano grattacieli.”

Rita Rusic Curiosità