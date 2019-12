Valeria Marini: “Rita Rusic mi è simpatica”

Valeria Marini è stata ospite di Piero Chiambretti nello show #CR4 – La repubblica delle donne dove si è lasciata andare ad un informale chiacchierata con gli altri vip presenti in studio, una presenza quella della Valeria nazionale che ha divertito sin dalla sua entrata la showgirl si è infatti presentata con una parrucca di colore nero che ha rivoluzionato totalmente il suo classico look biondo e che le ha fatto perdere la sua stellare aria da svampita. La Marina ha parlato del suo lavoro e anche del rapporto che ha con Rita Rusic, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori con cui anche lei ha avuto una lunga relazione.

Rita Rusic sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e la notizia non è passata inosservata, sarà anche per questo che Valeria ha sentito il bisogno di commentare il suo attuale rapporto con la Rusic:” Io sono sempre stata molto gentile, nonostante alcune volte ci sono stati dei giudizi. Il fatto è che a volte le persone parlano proprio per farsi vedere o per pubblicità. Io non ho nulla, anzi a me sta anche simpatica

Valeria Marini: “Al GFVIP le strategie contano poco, conta solo il parere del pubblico”

Valeria Marini ha poi voluto dare dei suggerimenti a Rita Rusic e ai prossimi concorrenti del GFVIP, rivela che le strategie interne contano poco quel che è importante è il parere del pubblico e come quest’ultimo ti percepisce da fuori. Essere sinceri, veri e spontanei è determinante per piacere agli spettatori, unici giudici di un reality che viene visto e seguito h24: “Lì devi essere te stessa, almeno io lo ero. Ho fatto la prima edizione del Grande Fratello Vip con grande successo. Ammettiamo che era un programma in discesa e grazie alla conduzione di Ilary e Alfonso l’hanno rilanciato. Detto questo comunque secondo me il reality è un qualcosa a parte. Dipende da come sei tu e se risulti simpatica al pubblico.”