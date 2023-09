Chi è Rosy Chin Grande Fratello 2023? Età, Marito, Figli, Chef e Instagram

Concorrente nip dell’edizione in corso del Grande Fratello Rosy Chin è un personaggio decisamente curioso. Ha accettato di partecipare a reality per mettersi in discussione. E’ una cuoca affermata , e ha un lavoro di successo, ufficialmente non è interessata all’eco mediatico anche se il suo profilo social pullula di fan. Ma chi è Rosy Chin?

Biografia

Proprietaria del ristorante Yokohama, tempio della cucina fusion a Milano, Rosy è cresciuta in Italia. Entrambi i genitori sono cinesi ed ha assimilato molto della cultura d’origine, che è stata tuttavia contaminata da quegli aspetti occidentali. Si definisce troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi, il che la rende una cittadina del mondo e questo la rende molto felice tanto da farle trovare un equilibrio personale.

Ha un fratello e sin da piccola si è avvicinata al mondo della cucina grazie al padre che una vera star della cucina fusion. Ha studiato alla scuola alberghiera dove ha imparato le ricette occidentali e oggi è riuscita a fondere le due culture culinarie. E’ legata da tempo al cuoco al cuoco Paolo La Quosta, i due hanno tre figli.

Chi è Rosy Chin?

Nome: Rosy Chin

Età: 38 anni

Data di nascita : 1985

Luogo di nascita: Cina

Segno Zodiacale: Scorpione

Professione: chef, imprenditrice e creator

Tatuaggi: sì

Profilo Instagram Ufficiale: @thequeenrosychin

Carriera

Rosy Chin ha cominciato fin da piccola a lavorare nella cucina del ristorante dei genitori. Poi ha deciso di distaccarsi e ha intrapreso la sua carriera personale. Oggi è titolare del ristorante Yokohama, poco distante dal Duomo e frequentato anche da molti personaggi vip. E’ tra i creator di Giallo Zafferano i più seguiti. L’esperienza del Grande Fratello l’appassiona particolarmente.

Curiosità