Chi sono Alessia e Davide Temptation Island 2023: Età, Storia della coppia, perchè partecipano al reality

Alessia e Davide sono una delle coppie di fidanzati che hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2023. I due hanno un trascorso non facile. Insieme da 11 anni, lei ha tradito il fidanzato per circa un anno e solo dopo che è stata scoperta ha deciso di rimanere con lui. Hanno deciso di partecipare a Temptation Island per comprendere se vale la pena proseguire nella relazione.

Alessia Bottiglia e Davide Rosati, questi i cognomi dei due fidanzati, abitano a Terracina. Lei lavora come assistente sociale nell’ospedale di Terracina ma ha avuto anche alcune esperienze in tv come attrice. Ha partecipato a Forum, ma anche a Take Me Out di Gabriele Corsi e a Chi ti conosce di Max Giusti. Alessia ha 32 anni ed apparentemente è una donna posata e composta. Lui invece guida le autombulanze, ha 39 anni, ed è stato un militare dell’esercito italiano.

Chi sono Alessia e Davide?

Nome Coppia: Alessia e Davide

Cognomi: Alessia Bottiglia e Davide Rosati

Data di nascita: Alessia 1990, Davide 1984

Altezza: non disponibile

Età: Alessia 32 anni, Davide 39 anni

Professione: Alessia Attrice e assistente sociale in ospedale, Davide Autista di ambulanze

Luogo di nascita: Entrambi sono nati a Terracina

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Profilo Instagram ufficiale: @alessiabottiglia – @dr.daverosy84

Alessia e Davide al falò di confronto

Alessia e David decidono di partecipare a Temptation Island per capire se il loro amore ha un futuro. Lui dopo aver scoperto il tradimento di lei, durato più di un anno e mezzo non si fida più della fidanzata. Alessia si è impegnata a riconquistarlo, ma non crede d’esserci riuscita visto che lui è sempre distante e sfuggente.

A voler partecipare al reality dei sentimenti è proprio lei che vuole sapere se Davide l’ha veramente perdonata. “Quindi adesso voglio capire se noi due possiamo rimanere insieme o ci dobbiamo definitivamente lasciare.” Ha dichiarato Alessia nel video di presentazione.

Le prime puntate di Temptation Island sono state determinanti per i due. Alessia si è avvicinata ad un tentatore convinta che al suo fidanzato non importi di lei. Lui invece ha capito di voler salvare il rapporto, ma non è sicuro di quello che desidera la fidanzata. Per queste ragioni ha chiesto un falò di confronto anticipato. I due usciranno insieme dal reality o si diranno addio definitivamente?

