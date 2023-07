Chi sono Manu e Isabella di Temptation Island 2023: età, cognomi e storia della coppia

Temptation Island 2023 è partito alla grande: il format ha conquistato la prima serata del lunedì sera. Tra le coppie di fidanzati scelte ci sono anche Manu e Isabella che hanno accettato di partecipare al reality dei sentimenti per mettere in discussione il loro rapporto. In particolare i due ragazzi soffrono le differenze sociali esistenti fra loro e temono che questo potrebbe incidere su un loro futuro insieme.

La prima puntata è stata clamorosa per la coppia. Manu ha rivelato l’inadeguatezza che prova per la fidanzata e l’ha fatta apparire classista e snob, questo ha portato Isabella a chiedere un immediato falò di confronto. Ma chi sono Manu Isabella e qual è la storia della coppia? Manu ha 27 e vive in un quartiere popolare di Milano, è un’autista di tram e sta per diventare istruttore di scuola guida. Isabella ha 26 anni e proviene da una famiglia decisamente più agiata rispetto a quella del fidanzato. Stanno insieme da tre anni e hanno idee diverse in merito al loro futuro.

Chi sono Manu e Isabella?

Nome Coppia: Manu e Isabella

Cognome: Manuel Marascio e Isabella Recalcati

Data di nascita: Isabella 1997, Manu1 996

Altezza: non disponibile

Età: Manu 27 anni, Isabella 26 anni

Professione: Isabella lavora in un’agenzia di organizzazione eventi, Manu è un’autista di tram

Luogo di nascita: Entrambi sono di Milano

Tatuaggi: Manuel ne ha almeno uno, abbastanza grande, sul petto

Profilo Instagram ufficiale: @manutess10 @isabellarecalcati

Storia della coppia

Entrambi di Milano Manu e Isabella hanno storie personali diverse. Lui proviene da una famiglia umile e ha fatto diversi lavori, alcuni molto umili, per raggiungere i suoi obiettivi. Isabella ha sempre vissuto al centro di Milano e ha origini più agiate, predilige comfort diversi che non sempre il fidanzato riesce ad offrirle. Manu desidera un futuro con Isabella, ma per quest’ultima i loro problemi non sono legati solo all’aspetto sociale.

E’ Manu che chiede di partecipare a Temptation Island certo di poter comprendere meglio cosa gli impedisce di pensare in modo positivo ad un futuro con lsabella: “Scrivo a Temptation Island perché sono molto innamorato di Isabella, sogno un futuro con lei. Vorrei anche andarci a convivere ma non troviamo un punto di incontro su dove andare.”

Curiosità