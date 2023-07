Chi sono Perla e Mirko Temptation Island 2023: Età, dove vivono e storia della coppia

Mirko e Perla sono una delle coppie che più hanno fatto discutere nell’ultima edizione di Temptation Island. L’esperienza nel viaggio dei sentimenti li ha portati a prendere atto di alcuni aspetti del loro rapporto che davano per scontati. Perla ha deciso di portare il fidanzato nel reality per constatare se la loro relazione possa avere un futuro o se è giunta al capolinea.

Lei originaria di Caserta e lui di Rieti stanno insieme da 5 anni e hanno deciso d’andare a convivere sin da subito. Perla ha lasciato la sua città, la famiglia e gli affetti per stare con Mirko a Rieti ma da quel momento il loro rapporto ha assunto aspetti diversi. Lui pensa sempre al lavoro e ha poca iniziativa nei suoi confronti. Perla lo definisce apatico e anche nell’intimità non riescono ad esprimersi al meglio. Riusciranno a salvare il loro rapporto? Supereranno la prova Temptation Island?

Chi sono Mirko e Perla?

Nome Coppia: Mirko e Perla

Cognome: Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Data di nascita: Perla 1998, Mirko 1997

Età: Perla 25 anni, Mirko 26 anni

Professione: Perla lavora nell’e-commerce, Mirko lavora nell’azienda di pizza al taglio di famiglia

Luogo di nascita: Perla a Salerno, Mirko a Riet i

i Tatuaggi: Perla ha un tatuaggio sul braccio sinistro e un altro sul fianco sinistro

Profilo Instagram ufficiale: @perla_vatiero – @mirkobrunetti

Storia della coppia a Temptation Island

Mirko e Perla lavorano in due ambiti diversi e anche se lui l’ha aiutata per affermarsi sembra che a lei questo non basti. Da 5 anni convivono a Rieti ma questo non ha reso felice la venticinquenne che si è ritrovata in un contesto non suo. Il loro viaggio a Temptation Island ha preso dei risvolti inaspettati. Lei ha visto alcuni aspetti del fidanzato che non conosceva. Mirko si è avvicinato alla single Greta che sembra apprezzare il suo modo di fare. L’ha anche portata nella Spa per trascorrere un pò di tempo da soli. Le immagini hanno preoccupato Perla che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Da parte sua Perla sembra essere molto attratta dal tentatore Igor che non ha nascosto il suo interesse mostrandosi molto affettuoso con lei. Mirko ha mal tollerato ciò che ha visto della fidanzata e si è spinto ancora di più verso Greta. I due stanno per affrontare il falò di confronto finale: salveranno il loro amore? O hanno capito che per loro non c’è futuro?

